Santo Domingo.- El artista Johnny Kenton está trabajando arduamente en la proyección de su carrera y en los últimos meses ha estado promocionando varios temas en diferentes ritmos musicales, pero con preponderancia en merengue.



Y una muestra de ello es que actualmente acaba de estrenar la canción “Sin Saber”, conocida en balada por José José, con una hermosa adaptación a merengue con arreglos de Bertico Sosa, la cual Johnny Kenton tenía guardada desde hace años y entiende que este era el momento adecuado para puesta en circulación.



Otras canciones que ha promocionado en los último meses corresponde a “Contigo no”, una balada popularizada por José José y lleva a merengue por Johnny, con arreglo de Domingo Lorenzo, mientras que también hizo el tema “Fueron tres años”, original de Pedrito Fernández y llevada a merengue por el artista, también con arreglos de Domingo Lorenzo.



Un tema que caló en el gusto del público fue “Tengo la piel cansada” interpretada originalmente por Piero en balada, con una adaptación a ritmo de salsa por Kenton, esta vez con arreglos de Ramón Sánchez.



“La verdad es que ya hemos promovido alrededor de tres temas en un periodo de año y medio en la República Dominicana y ya vamos por el cuarto. Lo interesante de todo esto es el respaldo que hemos logrado, algo muy importante para nosotros y vamos a continuar llevando buena música a nuestros seguidores”, expresó Johnny Kenton, quien pronto estará por República Dominicana en gira de promoción.



Hoja de vida



Johnny Kenton es un destacado artista dominicano con una extensa trayectoria, quien fue parte del grupo “Los Tercios”, que luego pasó a llamarse “Los Kenton”. También participó en la orquesta de Orestes Vilató & “Los Kimbos”.



Su primer disco en solitario fue a ritmo de salsa titulado «Sonando a mil», Sexta foto es mi segundo, asimismo, su segundo LP «De qué te quejas», a ritmo de merengue, seguido del álbum “El hijo de Rosa», una demostración de la gran cantidad de música y en diferentes ritmos musicales que ha publicado Johnny Kenton.



“Estoy viviendo una nueva etapa de mi carrera y agradezco a todos los que en este momento me han apoyado. He sentido ese respaldo de la gente y eso no tiene preso. No los vamos a defraudar”, expresó el artista residente en Nueva York.