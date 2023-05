Santo Domingo.- Con motivo de sus 50 años de trayectoria en la música, el artista José Feliciano estará contando para los dominicanos, el sábado 5 de agosto en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, desde las 9:00 de la noche.

“José Feliciano: Un ídolo”, llegará al país con sus mejores canciones de todos los tiempos, luego de más de 10 años sin pisar suelo dominicano.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets a partir de RD$3,250 por persona.

Feliciano está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española, y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias.

Como compositor tiene más de 100 canciones registradas, entre ellas: “No hay sombra que me cubra”, “Ay, cariño”, “Paso la vida pensando”, “Me has echado al olvido”, “Destiny”, “Come down Jesús”, “Ángela”, “Rain”, “Chico & The Man”, “Hard Times In El Barrio” y los instrumentales: “Pegao” y “Affirmation”.

Ha sido galardonado con más de 45 discos de Oro y de Platino y recibida infinidad de nominaciones al premio Grammy, el cual ha ganado en nueve ocasiones, incluyendo uno a su trayectoria artística.

En 1987 tuvo el honor de ser reconocido con una estrella en el “Paseo de la Fama” en Hollywood. En 1996 fue seleccionado por la revista Billboard para recibir el premio “Lifetime Achievement” por su trayectoria artística.

En 2013 ingresó en el Salón de la Fama de compositores latinos en una ceremonia celebrada en el New World Center de Miami, junto a Julio Iglesias, Armando Manzanero, Marco Antonio Solis, Joan Sebastian y Manuel Alejandro. Fue ovacionado al salir al escenario para interpretar «Paso la vida pensando».

En 2018 participó en la canción «Evitame» del rapero puertorriqueño Sin Bandera y en 2021hizo una colabora con el artista C. Tangana, en el sencillo «Un Veneno (G Mix)» dentro del álbum El Madrileño.