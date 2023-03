Julio Sabala habla de errores de producción en los Premios Soberano

Julio Sabala respondió a las críticas de la audiencia (y de varios invitados) sobre su participación en los Premios Soberano. Dice que asume la responsabilidad de sus intervenciones. No obstante, se defiende de las críticas recibidas, alegando que el espectáculo tuvo varias «errores garrafales» en la producción que lo lastimaron.

«A mí me contrataron para ponerle la sal y la pimienta al evento. Sin embargo, no contaba con esos errores», dijo Julio Sabala. «Yo me sacrifiqué por no dañar la expectativa del premio».

Julio Sabala también afirmó que advirtió sobre los riesgos que esto conllevaba y que sabía que, si algo salía mal, sería objeto de críticas y ataques en las redes sociales.

Además, reveló que tenía planeado informar a la prensa sobre los problemas que hubo en el evento, pero no le fue permitido hacerlo.

El artista explicó que aceptó ser conductor principal a pesar de que la producción del evento «no estaba

completa», como una forma de mostrar el espectáculo que tiene preparado para mayo.