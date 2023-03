Karol G confirma su nuevo romance: "Me hace realmente feliz"

Desde hace bastante tiempo, en las redes sociales surgieron los rumores sobre un posible romance entre Karol G y Feid. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su «relación», la colombiana en una reciente entrevista confirmó que sí decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Conversando con John Pareles del New York Times, la “Bichota” confesó que tras su ruptura con el puertorriqueño, Anuel AA, ella pensaba que no podría volver a enamorarse ni construir su vida junto a alguien más.

Sin embargo, dijo que en este momento existe una persona que la hace sentir “realmente feliz”.

“Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida me acaba de traer alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo, así que he querido compartir momentos con alguien nuevamente”, expresó.

A pesar de que no dio más detalles sobre quién sería esta persona, dijo que está muy ilusionada con esta etapa de su vida con un nuevo amor y con el reciente lanzamiento de su álbum “Mañana Será Bonito”.

El desahogo de Karol G

Recordemos que fue hace pocos días que la colombiana sacó sus nuevas canciones en las que expresa su proceso de sanación emocional de distintas formas. Entre ellas, su nuevo tema a dúo con Shakira, TQG (Te Quedé Grande).

Sobre su tema principal “Mañana Será Bonito”, dijo en otra entrevista que fue inspirado en un “mantra” que ella se dice a sí misma cada vez que se siente baja de ánimos. “Siempre trato de mantener una actitud positiva para todo y me hablo a mí misma, todo el tiempo. Y en todos esos momentos me permitía sentirme triste, me permitía, no sé, llorar. Y muchas cosas en mi mente, pero me decía como un mantra en mi mente, quizás mañana será bonito”, dijo.