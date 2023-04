Karol G habla por primera vez de Anuel AA tras su ruptura

La reguetonera colombiana Karol G se atrevió a hablar por primera vez acerca de su ruptura con el trapero puertorriqueño Anuel AA, con quien tuvo un popular romance amoroso que duró poco más de tres años, hasta que anunciaron su separación en el 2021, impactando a todos sus fans.

Luego de que Karol G y Anuel se separaron, se generaron númerosas teorías entorno a su ruptura. Algunos hablaban de infidelidad, falta de tiempo, espacio y desinterés. Pero ningúno habló nunca de lo que realmente pasó entre ellos.

Pero ahora, a través de su más reciente entrevista, la intérprete de Provenza abrió su corazón y decidió hablar sobre su ex por primera vez.

«Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida. Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima. A mí me pasó eso», afirmó la colombiana.

Aparte de eso, la estrella latina también aseguró de como se convirtió en una artista más exitosa tras separarse del intérprete de Bebecita y de como le fué perdiendo el gusto a festejar sus logros.

«Fue horrible. Mi anterior álbum, ‘KG0516’, estaba teniendo un éxito increíble y yo no lo quería celebrar. Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente. Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado», relató.

Actualmente, la colombiana disfruta de los éxitos que le trajo su última producción Mañana será bonito. Un album del que ha dicho que tiene muchos temas que explican su proceso de sanación emocional de distintas formas. Entre ellas, su tema a dúo con Shakira, TQG (Te Quedé Grande).

A comienzos de marzo, Karol G confirmaba que actualmente está en una nueva relación con el también colombiano Feid. Entretanto, Anuel AA, quien se convirtió en padre por tercera ocasión también en marzo, evita hablar directamente del tema de Karol G. Incluso, tuvo un reciente impasse con un periodista por ese particular.