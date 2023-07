Email it

En la era digital, donde los creadores de contenido luchan por destacar en un mar de información, la motivación se convierte en un factor clave para el éxito profesional. Keemz Alberio, reconocido creador de contenido y entrenador de celebridades y atletas, revela sus secretos para mantenerse motivado en el exigente mundo del contenido digital.

Con miles de seguidores y una comunidad leal, Keemz Alberio ha logrado construir una carrera exitosa como creador de contenido. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha estado exento de desafíos y momentos de duda, pero esto no lo ha detenido.

“Cuando has estado rodeado de tanta gente exitosa, te motivas instintivamente, por lo que siempre buscas mejorar y realmente no puedes fingir eso, así que para ser tu mejor versión solo te rodeas de ganadores; no tomas ninguna excusa y te empujas más allá de tus niveles de comodidad, hasta el punto en que logras cosas que ni siquiera te veías buscando”, explicó Alberio.

En la actualidad, Keemz Alberio no solo se ha catalogado como un destacado entrenador de celebridades y atletas en Miami, sino que también ha estado inmerso en una variedad de ámbitos como el modelaje, la industria musical y la filantropía. Hoy en día, Alberio dirige su propia fundación sin fines de lucro Dreamz Foundation Group Inc. como una manera de ayudar a personas que estén en situaciones de riesgo.

“Mantengamos el estándar pase lo que pase. Si estás cansado, hazlo cansado. Como haces cualquier cosa es como haces todo. Eso se aplica a la dieta, el entrenamiento, la forma en que realizas negocios, como tratas a los demás, como respondes al estrés”, indicó Alberio.

Keemz Alberio enfatizó que la autodisciplina es otro elemento fundamental para mantenerse motivado. Establecer una rutina de trabajo, con horarios y metas diarias, brinda una estructura que aumenta la productividad y evita la procrastinación. Además, aprender a manejar el equilibrio entre el trabajo y el descanso es vital para evitar el agotamiento y mantener una mentalidad positiva.

“Incluso si tienes una razón para sentirte deprimido, te tomas ese día para procesar cualquier situación por la que estés pasando y al día siguiente estamos de vuelta al trabajo. Cuando estás naturalmente auto motivado, tu energía influye automáticamente en todos los que te rodean”, compartió el puertorriqueño por nacimiento.

El apoyo de una comunidad también desempeña un papel importante en la motivación de Alberio. Interactuar con otros creadores de contenido y recibir el respaldo de sus seguidores y familia ha sido fundamental para mantener su entusiasmo y superar los momentos difíciles. Cultivar una red de apoyo, ya sea en línea o fuera de ella, puede brindar un impulso adicional cuando más se necesita.

Para Keemz Alberio, la clave para mantenerse motivado en su carrera profesional radica en la pasión por lo que hace. Recordar constantemente su amor por el contenido, la creatividad y la conexión con su audiencia lo motiva a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores.