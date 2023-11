La Barbie del Miss Universo 2023 hace una inquietante confesión

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica y bautizada como «La Barbie» del Miss Universo 2023 no aguantó las lágrimas para describir lo que sucede tras bambalinas del certamen durante una transmisión en vivo.

«La Barbie» del Miss Universo 2023 no pudo contener las lágrimas al no quedar entre el top 20 de las semifinalistas.

«Yo les quiero decir que yo lo di todo, lo di absolutamente todo y me da mucha tristeza. Era muy difícil para Centroamérica, ya lo sabíamos», comenzó diciendo Valverde en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde acumuló más de 12 mil espectadores.

Lisbeth Valverde fue bautizada como La Barbie del Miss Universo 2023

La modelo rompió en llano tras la decisión de los jueces y ante su dolor decidió confesar una situación bastante delicada que ocurre detrás del escenario.

«Hay muchas cosas que pasan detrás, que algún día hablaré. Obvio que me duele, me duele un montón. Pero bueno, es lo que Dios quiere para mí», afirmó la joven de 28 años, dejando a sus seguidores preocupados y generando curiosidad.

La transmisión en vivo de Lisbeth Valverde, «La Barbie» del Miss Universo 2023

¿Qué ocurrió detrás de cámara del Miss Universo?

Tras la intriga que generó la modelo por sus angustiantes palabras, miles de sus fanáticos comenzaron a especular sobre los motivos que la llevaron a sentirse de esa manera. La joven no tardó en aclarar la situación afirmando que se trataba de una confusión.

“Cuando yo hice el live, estaba en shock, estaba muy triste porque no me llamaron al Top 20. Creo que muchas personas han malinterpretado lo que yo dije. Incluso, han pensado en que yo no estaba de acuerdo en que ganara Sheynnis (Palacios, ganadora del concurso)… Obviamente, cuando lo dije, estaba triste y conmocionada, pero es muy normal”, declaró Lisbeth Valverde a medios de su país.

Aunque no logró figurar en el Top 20 inicial, la Miss Costa Rica se ganó el cariño de muchos seguidores

“Siempre van a pasar cosas que desde mi percepción voy a vivir, cada quien vive el concurso a su modo. Pero yo estoy agradecida con la oportunidad, estoy contenta de que ganó Sheynnis, ver en el Top 3 a Miss Australia y Miss Tailandia, que a ambas las conocí”, añadió «La Barbie».