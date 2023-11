La IA resucita a John Lennon en la nueva canción de los Beatles

Para deleite de millones de fanáticos en todo el mundo, los Beatles, más de 50 años después de su ruptura, lanzaron hoy una “nueva” canción llamada Now and Then, escrita y cantada por John Lennon. Fue posible gracias a la inteligencia artificial, pero no a la Inteligencia Artificial (IA) generativa que actualmente acapara los titulares. Y plantea toda una serie de preguntas sobre el futuro del negocio de la música.

Poco después de que Lennon fuera asesinado en 1980, su viuda, Yoko Ono, le dio a Paul McCartney una cinta de casette con la etiqueta «Para Paul». En 1995 y 1996, los tres Beatles supervivientes lanzaron versiones de dos de las canciones de los casetes de Lennon como parte del proyecto multimedia Anthology. Free as a Bird y Real Love marcaron el primer material «nuevo» de la banda en más de dos décadas.

Al igual que la nueva canción, esas incorporaciones al catálogo de los Beatles utilizaron la voz de Lennon con nuevas pistas de acompañamiento grabadas por los otros miembros de la banda. Pero levantar la voz de Lennon utilizando la tecnología de los años 90 no fue fácil. El productor Jeff Lynne dijo sobre la canción Free as a Bird que “fue muy difícil. Colocando esa voz allí, que tenía el piano pegado. Realmente difícil, prácticamente imposible. Pero lo logramos de alguna manera”.

La tecnología funcionó, al igual que el concepto general: los tres lanzamientos en CD de Anthology alcanzaron el puesto número 1 en las listas de Billboard y catapultaron a los Beatles nuevamente al ojo público.

La IA «resucita» a los Beatles

La Inteligencia Artificial (IA) se utilizó en el nuevo tema de los Beatles para ayudar a separar la voz original de Lennon de la música de piano que la respaldaba. (No está claro si se utilizó algún software para replicar la voz de Lennon en alguna parte de la canción). Luego McCartney y Ringo Starr grabaron los instrumentos de acompañamiento, con grabaciones existentes del difunto George Harrison entretejidas.

Paul McCartney (a la izquierda) y Ringo Starr, los dos miembros aún vivos de los Beatles

No es la primera vez que se utiliza la IA para restaurar la música de The Beatles. La tecnología se utilizó para reconocer las voces de los Beatles y separarlas del ruido de fondo en la serie documental Get Back de 2021 dirigida por Peter Jackson.

Por supuesto, otros trabajaron antes en archivar grabaciones de cantantes famosos mucho antes que la IA, o incluso las computadoras. Paris Smaragdis, profesor de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign que fue consultor sobre el software de inteligencia artificial utilizado por los Beatles, da el ejemplo de los ingenieros de audio que, a principios del siglo XX, trabajaron en la recuperación de la grabación del cantante de ópera italiano Enrico Caruso para poder extraer su voz y utilizarla con una orquesta en vivo.

¿Podría la nueva canción de los Beatles inspirar a otros?

La nueva canción de los Beatles plantea algunas preguntas importantes, a saber: ¿Se puede replicar el método utilizado aquí para las canciones de otros músicos famosos fallecidos y proporcionar nuevas vías de monetización para aquellos que poseen los derechos? ¿Podría haber en el mercado una avalancha de canciones de músicos pasados ​​en un futuro próximo? Y más concretamente: ¿habría demanda?

Quizá los Beatles sea el grupo con más experimentación en la historia de la música

Incluso Smaragdis se muestra escéptico. «Habrá algo de experimentación, pero en última instancia amamos a los músicos por cómo evolucionan y nos sorprenden, por lo que el atractivo comercial puede no existir».

Cómo se utiliza la IA en otros lugares de la industria musical

La tecnología no sirve solo para restaurar grabaciones: también puede ir un paso más allá. Después de extraer la voz de la grabación, se puede autoajustar la voz para ajustar el tono o cambiar la voz real por una sintética, aunque este último método genera preocupación de que la tecnología reemplace a los músicos reales.

La tecnología y la música tienen una estrecha relación, afirmó Smaragdis, señalando ejemplos de la invención de un instrumento musical como el piano o la flauta. «La música se trata de tomar cosas nuevas, incorporarlas y expandirlas», dijo. «No es algo que esté diseñado para permanecer igual todo el tiempo».

En ese sentido, la música creada o mejorada con nuevas tecnologías es “un paso natural. Está perfectamente en línea con lo que esperamos”, afirmó.

La cuestión legal

Los músicos siempre han estado expuestos a imitadores y al robo de derechos de autor. En el pasado, siempre podías encontrar a alguien que sonara como un cantante famoso y pedirle que grabara algo sin el conocimiento o permiso del artista. Pero ahora, con software avanzado, esto puede suceder a escala, con versiones sintéticas de las propias voces de los artistas. Es probable que todo esto genere confusión para los oyentes y una oportunidad para los abogados.

McCartney llama a Now and Then la “última canción nueva” de los Beatles, y se espera que haga un paquete, con nuevas ediciones de los famosos álbumes recopilatorios “rojo” y “azul” en juego, así como regalías por transmisión. Con los tres compositores de los Beatles tan prolíficos como fueron, no es difícil imaginar otro último nuevo en algún lugar del largo y sinuoso camino.