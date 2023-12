La exponente urbana Yameiry Infante, La Materialista, no olvida la forma en la que ganaba dinero cuando su carrera musical se complicó debido a los estragos causados por la pandemia de Covid-19. Sobre todo porque sus detractores insisten en recordárselo. Pero, para ellos, tiene una respuesta.

La intérprete de «Las chapas que vibran» no evade la discusión y respondió al siguiente comentario de una seguidora, relacionado sobre su OnlyFans, en una de sus más recientes publicaciones en Instagram. «Para que vea que la mujer nunca pierde, ella después de enseñar la c*et* en onlyfan se casó y ahora es señora«, comentó la seguidora.

Al comentario, La Materialista: «Así es. Yo lo dije que eso no me define ‘yo soy una gran mujer’, con muchísimos valores, trabajadora, buena hija, buena esposa. Y no es lo mismo ver que comer«.

Reconoce que no se enorgullece de dichas acciones, pero tampoco siente vergüenza, ya que considera que forman parte de su trayectoria vital. La artista destaca que, en ese momento, su elección estuvo motivada por necesidades económicas imperantes durante la crisis.

La cantante enfatiza que su participación en OnlyFans no la define como persona. Resalta su valía como mujer, destacando sus valores, su dedicación al trabajo, su papel como hija ejemplar y futura esposa. La Materialista subraya la importancia de no juzgarla solo por una parte de su vida, enfatizando que es mucho más que sus experiencias pasadas.