La Miss Universo no se bañaba todos los días durante el concurso

La Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel, tiene al mundo sorprendido, debido a la polémica que generó su coronación. Sin embargo, hace poco ofreció una entrevista donde reveló secretos sobre su participación que dejaron aún más atónitos a los seguidores del certamen de belleza.

La nueva Miss Universo reveló que al momento de su coronación no lavaba su cabello desde el 1 de enero. Tampoco lo hizo al momento de estar dando esa entrevista al medio estadounidense Insider.

«No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que llegué al concurso el 1 de enero ¡Y todavía no lo he hecho!», confesó la Miss Universo al medio Insider.

Así mismo, aseguró que no se bañó todos los días para poder conservar su bronceado y mostrar su cuerpo lo más perfecto posible sobre el escenario.

«Me ‘autobronceo’ porque soy de piel clara. Cuando estas en el escenario las luces te aclaran y quieres que esos músculos exploten», agregó.

Sobre su cabello, explicó que usaba laca solo cuando fue estrictamente necesario y así, al llegar a la final tenía suficiente producto en su cabello y sus rizos estaban muy bien definidos «Porque cuanto más sucio esté el cabello, más agradables, limpios y nítidos se mantendrán los rizos».

«Nada es como se ve en las redes» dice la Miss Universo

Además, la Miss Universo R’Bonney Gabriel expresó que espera utilizar la plataforma del Miss Universo para demostrar que “la moda es una fuerza para el bien». Asimismo, que todo no es como se ve en las pantallas o redes sociales.

La gente piensa que es divertido porque estamos en el escenario. Y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final”, sentenció.

Con su reinado espera aportar al cambio y mostrarse como una mujer real y, demostrarle a quienes la han señalado que si merece estar donde está.