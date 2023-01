Además de Miss Universo, la escogencia de R’Bonney Gabriel como Miss USA, el 6 de octubre 2022, también generó polémica entre las participantes



La mayoría no se esperaba el resultado en la noche final del Miss Universo. La ganadora no fue ni República Dominicana ni Venezuela como se esperaba, sino Miss USA R’Bonney Gabriel.



Pero, su escogencia en el certamen de belleza más importante a nivel internacional no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta esta beldad. “¡Miss USA” es un fraude!, dijeron las concursantes cuando ganó el 6 de octubre de 2022. La historia se repite, ahora en el Miss Universo. Gabriel fue coronada en el Grand Sierra Resort, en Nevada, después de conquistar al jurado tanto en pasarela como en sus intervenciones respecto al cambio climático y los conflictos raciales. Sin embargo, las participantes aseguraron que hubo favoritismo y corrupción en la decisión.



Tras anunciar a Gabriel como ganadora, el resto de las participantes abandonó el escenario, algo inusual en estos eventos donde las representantes suelen permanecer hasta el final e incluso se acercan a la triunfadora para felicitarla.



El brillo de Andreína Martínez



Al principio pocos creían en ella, sin embargo, lo que demostró durante el certamen Miss Universo 2022-2023 conquistó no sólo el corazón de los dominicanos, sino también fanáticos de otras partes del mundo. República Dominicana brilló en cada una de sus salidas: traje típico, de bajo y de gala, pasando así la prueba de fuego en las preliminares.



Y qué decir de Venezuela, ¡qué porte! Amanda Dudamel, sin dudas, era la favorita del certamen, y demostró el por qué tenía el halago de los fanáticos.



Pregunta y respuestas en noche final



A las tres beldades se les preguntó: “¿Cómo trabajarías para demostrar que esta es una organización que empodera y es progresiva?”



La representante de República Dominicana expresó que quiere ser embajadora de los derechos de las mujeres a nivel global y que siendo Miss, iba a luchar con todas sus fuerzas por ello.



Venezuela por su parte respondió que si ella llegara a ganar, continuaría con el legado de misses anteriores, que con sus acciones han inspirado a seguir empoderando el género. Afirmó que aunque es una diseñadora de moda de profesión, también es una diseñadora de sueños.



Y Miss USA dijo que le gustaría ser una líder que transforma y que como diseñadora de moda también aporta cambios medioambientales y sociales que quiere poner en práctica siendo la nueva soberana del universo, ya que quiere ser ese vehículo de transformación.



A partir de ahí, el jurado nombró como primera y segunda finalista, respectivamente, a Miss Venezuela Amanda Dudamel, y Miss República Dominicana Andreína Martínez.



¿Quién es la ganadora del certamen?



R’Bonney Gabriel, nueva Miss Universo, tiene 28 años y es la primera mujer de origen filipino de Estados Unidos en ser proclamada la más bella del mundo. Su madre, Dana Walker, es estadounidense. No obstante, las raíces le vienen de parte de su padre, Remigio Bonzon “R. Bon”. Gabriel nació en Filipinas y llegó al país norteamericano para estudiar psicología en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Ha sido la novena mujer del país en conseguir otra corona, la nueva Force for Good (Fuerza para el bien), valorada en 5,3 millones de dólares -integrada por 993 piedras preciosas y un zafiro de 45,14 quilates-, convirtiéndose en la más cara de toda la historia del certamen. La modelo tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización enfocada en defender la equidad de género.