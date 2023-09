La Monja II pone a gritar a los cines e inquieta a la crítica

Dejando a un lado las convenciones de nombres brutalmente aburridas, La Monja II es una mejora general de The Devil Made Me Do It (2021) . Esa historia “real” vio a Chaves hacer un intento fallido de calzar todo un drama legal en medio de una tienda de terror que agradaba al público, y dejó al director atrapado en una historia de fantasmas de múltiples escenarios que repetidamente confundió el alcance con la inteligencia. Es una trampa espinosa que se tragó entera La maldición de La Llorona y que habría devorado con la misma facilidad La Monja II, si no fuera por el agradable rompecabezas narrativo de Cooper y la comprensión cada vez más aguda del espacio de Chaves.

Alison Foreman de IndieWire: