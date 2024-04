ESCUCHA ESTA NOTICIA

SANTO DOMINGO.- La actriz y productora Celinés Toribio, junto a su casa productora Esencia Films, presentó su primer proyecto cinematográfico como directora “La Novia del Atlántico”, una cinta con un enfoque socialmente relevante que pretende inspirar y provocar la reflexión, sobre temas latentes entre las mujeres del pais y del mundo como lo son la resiliencia, conflicto intrafamiliar, amor propio e inspiracion.

Durante un encuentro con la prensa donde se dio a conocer el rodaje, Toribio explicó que “La Novia del Atlántico” es una historia de coraje y comunidad que nos invita a ser testigos de la inspiradora lucha de sus protagonistas.

“Le doy gracias a Dios de que tal y como lo soñé hace años, me consediera el deseo de que mi primera dirección en cine sea una película con narrativa conmovedora y que celebre la fuerza y resiliencia de las mujeres. Esta no solo marca mi debut como directora, sino también representa un poderoso mensaje de apoyo con las mujeres como siempre lo he hecho a lo largo de mis 30 años en los medios. Esta historia la hacemos con mucho respeto para todas las mujeres de República Dominicana y el mundo”, afirmó la cineasta.

Asimismo, dijo que conociendo cómo están los índices de problemas intrafamiliar en toda Latinoamerica decidió llevar su idea a un guion cinematografico. “Esta es una película importante a contar, necesitamos que sea conversación, que levante conciencia ante la juventud y las mujeres y que todo el que vaya a las salas de cine se levante sintiendo que, si todas las mujeres nos unimos, hay esperanza”, agregó.

El filme, cuya principal locación es Puerto Plata, es protagonizado por Cheddy García, Sandy Hernández, Celinés Toribio, Iván Sánchez y Zoe Martin Lachapell, contando con la participación de diversos talentos locales e internacionales como lo son: Frank Perozo, Ettore D´Alessandro, Freddy Ginebra, Candy Santana, Lourdes Stephen, Camila Santana, Martha González, Camila Issa, Franklyn Soto, Yellow Tree, Carasaf, Nikaury Pérez, Kat Montes, Jonathan Morla, Martin Mitchel, entre otros.

Además, por primera vez en el cine dominicano, la película cuenta con una plantilla 90% mujeres, logrando poner en la mira el mensaje de que debe haber más presencia femenina detrás de cámaras en el cine del país y del mundo, mientras que el guion está escrito por Alejandro Andújar, Vicente Peñarrocha, Celines Toribio y Mary Castellanos, como resultado de cuatro años de trabajo meticuloso.

La rueda de prensa conducida por la comunicadora y autora Yaneli Sosa, contó con la participación del equipo de producción tanto la ejecutiva, general y asociada entre ellos: Zumaya Cordero, Vicente Peñarrocha, Yuneidys Lachapelle, Shakira Reyes y Víctor Luciano. Además, contó con la asistencia de la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quien dijo que “Está marcando un momento importante en el cine, creado por una mujer dominicana. Nos complace respaldar este proyecto, del cual nos sentimos parte por varias razones. Primero porque aborda una de las principales problemáticas sociales que afecta la vida de las mujeres y todas las familias como la violencia de género. También destacar la importante apuesta de encontrar en su producción de un gran equipo femenino. Está puesta nos habla de las capacidades desarrolladas por la mujer dominicana en el séptimo arte”.

La gran producción de mas de 3 meses en el país se logra gracias a la Ley para el fomento, de la actividad cinematográfica en República Dominicana, No. 108-10 y a los inversionistas y patrocinadores que apostaron a esta historia y la innovadora hazaña de tener un crew femenino como: Banco BHD, Mujer BHD, Jumbo, Grupo Centro Cuesta Nacional, Cervecería Nacional Dominicana, Ministerio de Turismo, Mercasid, Caribbean Films Distribution, Coca Cola y SkyHigh Dominicana.

Sinopsis

“La novia del Atlántico” cuenta la historia de tres mujeres valientes: Cheddy García (Miguelina), Sandy Hernández (Evelyn) y Celinés Toribio (Laura). Cada una atraviesa por esa etapa de vida donde buscan segundas oportunidades y un nuevo comenzar.

En el proceso, tanto Laura como Miguelina adoptan como meta, la problemática de Evelyn, quien vive en una relación tóxica y violenta; juntas deciden organizar un evento para recaudar fondos y así poder llegar con más alcance a las víctimas, es ahí cuando conocen al español Ángel un hombre apuesto, bohemio y con experiencia en el mundo de la música, a quien convencen de que el cambio debe ser para todo el pueblo y que se una a la causa.