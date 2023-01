La nueva Miss Universo de USA habla sobre el fraude: "Me hacen reír"

Email it

R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022 de los Estados Unidos, habló sobre las duras críticas y demás acusaciones de fraude de su triunfo en el certamen de belleza universal. En dónde sorpresivamente se llevó la corona por encima de la máxima favorita de la edición: Amanda Dudamel, representante de Venezuela.

La nueva Miss Universo 2022 hizo frente a las duras críticas que recibe. Sobretodo desde que el día 14 de Enero la coronaron como la nueva soberana de la belleza universal.

Desde acusaciones de fraude, hasta otros rumores de intereses internos con la nueva dueña de la organización, la magnate tailandesa Anne Jakrajutatip, la joven de 28 no ha visto una victoria del todo clara.

Sin embargo, la diseñadora de modas dio unas nuevas declaraciones de cara a las críticas que recibió toda su participación durante el certamen celebrado en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.

R’Bonney, que también tiene ascendencia filipina, declaró lo siguiente entorno a las burlas que recibió mientras participó en el certamen.

«Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio las críticas en redes sociales. Me encanta ver los memes. Me hacen reír.