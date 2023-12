La terrible enfermedad que retira a Ricardo Arjona de los escenarios

Ricardo Arjona anunció públicamente su retiro de la música para dedicarle tiempo a su enfermedad y poder recuperarse.

Por medio de sus redes sociales, Arjona dejó sorprendido a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios tras casi 40 años de carrera musical. El intérprete de Puente detalló en su comunicado que gracias al apoyo de los médicos pudo mantenerse de pie para terminar su gira «Blanco y Negro».

En el emotivo mensaje, el cantante guatemalteco aseguró que su más reciente concierto en Santiago de Chile, el pasado domingo 10 de diciembre, marcó su despedida definitiva de los escenarios para dedicarle tiempo a su enfermedad.

«Una despedida en Santiago», fue el título que Arjona escogió para el comunicado a sus fans. “Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO”, escribió el cantante.

La enfermedad que obliga a Ricardo Arjona a retirarse

Arjona, que realizó 159 conciertos en su más reciente gira, manifestó que para el último espectáculo el personal médico debió colocarle una serie de vendas y fajas en su espalda baja. ¿La razón? una infiltración en la columna vertebral, para que le permitieran mantenerse de pie.

“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida… Me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, indicó.

La despedida de Ricard Arjona en Santiago de Chile

El intérprete de numerosos éxitos musicales como El problema, añadió que no sabe si este retiro será temporal o definitivo, ya que tendrá que encontrar un gran motivo para volverse a subir a un escenario. “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, señaló.

Una despedida emotiva

Antes de finalizar su comunicado, el cantante nacido en Guatemala recordó sus inicios en la industria musical y como el público, y los años, lo hicieron cambiar, tanto en sus letras como en su vida personal, asegurando que fue difícil para él adaptarse a este mundo.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que, por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que lleve cuando empezaba”, alegó el artista.

“Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Mi familia y mis amigos son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas… Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen ‘seco’, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, finalizó.