La tristeza de Yailin La Más Viral con Anuel se filtra en nuevo video

La separación de Yailin La Más Viral y Anuel AA sigue siendo un tema de debate en algunos círculos del «entretenimiento urbano». El debate se centra en que la no era color de rosa como parecía y estaba plagada de abusos y atropellos.

La discusión se revitalizó luego de la pública conexión emocional existente entre Yailin La Más Viral y su «colaborador», el rapero estadounidense Tekashi 69. Este también aseguró que Anuel AA, todavía esposo de la dominicana, la golpeaba y maltrataba cuando estaba embarazada de su hija en común, Cattleya.

En medio de estas acusaciones, comenzaron a viralizarse videos que podrían “evidenciar” que Anuel AA es violento. El primero de ellos se viralizó a inicios del mes de julio, donde se le ve a Yailin La Más Viral junto a Anuel AA en lo que parece una reunión social. Allí, la dominicana aparece con un rostro triste. Además tenía un top negro que dejaba ver su abultado vientre, es decir, fue en la época en la que estaba esperado la llegada de su primera hija.

Ahora, un nuevo video se viraliza en las redes. Se trata de un «en vivo» de Instagram donde aparecen juntos Anuel AA y Yailin La Más Viral, donde esta última muestra elocuentemente en su rostro y actitudes que no la estaba pasando bien con el boricua.

¿Yailin tuvo que aguantar?

La difusión de este nuevo video genera una ola de comentarios en las redes sociales. Principalmente debatiendo por qué Yailin La Más Viral tenía que aguantar o permitía esos supuestos vejámenes.

«Esta muchacha nunca fue feliz con Anuel AA, pero ella nada más por el sonido de ser la mujer de Anuel en ese tiempo aguantaba toda las humillaciones y maltrato de anuel, nada más», «A veces sacrificamos nuestra felicidad por un poco de sonido y lujos y al final nos sentimos más vacíos que antes en el alma», «Nosotras no sabemos disimular cuando nos enojamos o cuando estamos infelices con un hombre. Cara de mujer molesta no miente», “Pobre de mi domi, pasando lucha y uno sin saber nada, y todo el mundo hablando mal de ella”; “lo que empieza mal, termina mal” y “Por eso no debemos burlarnos del dolor ajeno, porque no sabemos por lo que vamos a pasar”, fueron algunos mensajes que dejaron en redes sociales tras ver las imágenes del video.