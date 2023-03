Las ex parejas de Tania Báez responden a su video sobre las relaciones

Tanto Francisco Jiménez como Carlos Alfredo Fatule, ambos ex parejas de Tania Báez, respondieron a su controversial video sobre las relaciones de pareja. Los dos hombres, en distintos momentos sentimentalmente vinculados con la comunicadora, utilizaron sus respectivas cuentas en redes sociales para fijar posición sobre el video tendencia en las redes sociales.

En una reflexión audiovisual, Tania Báez aconsejó a las mujeres que nunca se involucren con alguien que esté «por debajo» de ellas «ni social, profesional, emocional ni financieramente».

«Porque cuando tu pareja está por debajo de ti en todos esos escalafones; lo que tú instintivamente tratas de hacer es salvarlo, rescatarlo. ¿Y qué pasa contigo? Te vas a ese nivel», dijo Báez en el video.

Así respondió Francisco Jiménez al video de Tania Báez

Tras el video de Tania Báez, el abogado Francisco Jiménez escribió un mensaje enigmático sobre superar las cosas malas y no cargar con el dolor ajeno.

«He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en ‘ignorado’ todo aquello que no me aporte… que bueno que superar la cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen.. es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir. Bendiciones…es todo lo que envío a aquel que me toma en cuenta…tanto para bien como para mal», escribió.

Francisco Jiménez y Tania Báez anunciaron su divorcio en enero del pasado 2022.

Y la respuesta de Carlos Alfredo Fatule

Por su parte, Carlos Alfredo Fatule fue más corto y directo con su respuesta al video de Tania Báez.

«Cualquiera dice la verdad, pero yo no. Yo soy un caballero» respondió el músico en su cuenta de Twitter.

Cualquiera dice la verdad pero no, yo soy un caballero. — Carlos Alfredo F. (@carlosfatule) March 27, 2023

Usuarios de las redes sociales respondieron a Fatule, algunos diciendo que «nadie lo ha mencionado» y que debería «dejar su show». Mientras que otros elogiaban su caballerosidad y respeto hacia Báez.

Carlos Alfredo Fatule fue el primer esposo de Tania Báez, con quien se casó en 1986 y tuvo dos

hijas. Después de 18 años de matrimonio, anunciaron su separación de manera amistosa en 2004