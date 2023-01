Las fotos de la dueña del Miss Universo cuando era hombre

Email it

La empresaria tailandesa y dueña del Miss Universo, Anne Jakkaphong, no deja de dar de qué hablar desde que se desarrolló el certamen. Tanto por las acusaciones que la responsabilizaban de un fraude que le dio la victoria a Miss USA, R’Bonney Gabriel -hecho por el cual se defendió– como por su discurso sobre el empoderamiento

A muchos les sorprendió la noticia que es transgénero, pues a simple vista se ve como una mujer de pies a cabeza. Entonces a todos les da curiosidad cómo era antes.

La dueña del Miss Universo Antes era Andrew

Anne Jakkaphong suele resaltar con orgullo que es una mujer trans. En una reciente entrevista con El Tiempo reveló que se llamaba Andrew y vivía en un barrio popular en Tailandia. Pero ahora es toda una estrella en el mundo de los negocios y las redes sociales. “Solo tenía cinco años y ya me sentía realmente incomodo en mi propia piel, estaba atrapado en mi propio cuerpo”, mencionó.

En 2018 inició su tratamiento hormonal y empezó a vivir como una mujer, algo que sin duda cumplió su sueño. Aunque no existen muchas fotos de ella cuando era un niño, su apariencia como mujer hace olvidar que en algún momento de su vida lució como un hombre. Ella aseguró que siempre dice con orgullo que no es una mujer, sino una mujer tras, ya que no pretende ocultarlo.

Lo único que conserva de cuando era un hombre es su voz y su nombre completo en tailandés sigue siendo el nombre masculino “porque quisiera conservar mi identidad”, aseguró.

Anne Jakrajutatip cuando era niño

Andrew Jakrajutatip, hoy Anne, la dueña del Miss Universo cuando era hombre

¿Tiene novio?

Hace unos meses se especuló que era pareja del actor Clint Bondad, el exnovio de la Miss Universo 2018, Catriona Gray. Sin embargo, el medio tailandés ABS CBN reportó el pasado mes de julio una aclaratoria de Anne.

Las sospechas surgieron por una serie de publicaciones en redes sociales de Anne y Clint juntos. Jakrajutatip dio a conocer que en ese momento el chico nueve meses viviendo en casa de ella, y que lo acogió mientras él cumplía compromisos laborales en Tailandia.

Entonces dejó claro dejar claro que su relación con él es como de hermanos. “Es un buen hombre. Somos hermano y hermana. Me encanta la forma en que somos. Me encanta que es un caballero con una buena mentalidad. Amo a mi hermano Clint y mi familia lo apoya en todos los sentidos”, dijo.

No se conoce si Jakrajutatip y Bond continúan frecuentándose, pero en sus redes sociales el actor se ha dejado ver en fotos con una nueva persona. Mientras que Jakrajutatip aparece sola.

Anne no mantiene ninguna rivalidad con Catriona Grey, proveniente de Filipinas. Mantienen una relación laboral, en un evento de la organización se saludaron.

La «revolución» de la nueva dueña del Miss Universo

La magnate ha revolucionado en el mundo de los negocios y en su vida personal, pues es directora de JKN Global Media Public Limited, un conglomerado de empresas. Asimismo, es la creadora de la Fundación Life Inspired For Transexual (LIFT), una organización que trabaja para tener igualdad de oportunidades para las personas trans.

Además, es madre de dos hijos, presentadora de televisión, actriz e inversionista. La empresaria aseguró que de pequeña le hacían bullying y pasó por varios momentos difíciles. Confesó que fue violada por su profesor a los 12 años.

Esos traspiés le hicieron querer ser mejor así que se preparó mucho para convertirse en lo que es hoy en día. Estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales en una escuela australiana llamada Bond University. También tiene un certificado en Desarrollo Inmobiliario por la Chulalongkorn University de Tailandia.