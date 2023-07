Las fotos de Shakira en la bañera que han revolucionado a toda la internet

Email it

Shakira consiguió transformar toda la polémica de la infidelidad de su ex pareja Gerard Piqué en una propuesta estética y musical que goza de una facturación excelente y el reconocimiento por parte de todos sus fanáticos.

En esa misma línea, la diva colombiana volvió a hacer relucir todos sus dotes con unas fotos en la bañera que cautivan a millones de seguidores en todo el mundo.

Desde hace varios meses la cantante apuesta por erigirse en símbolo de empoderamiento femenino a nivel mundial. Por lo que lanza canciones que se convierten en éxito rotundo por sus letras. Desde su sesión con Bizarrap, temas como TQG, Acróstico y Copa Vacía mantiene a Shakira en el top de las carteleras.

Pero la colombiana al parecer quiere lograr más, por lo que ya estaría trabajando en su próxima producción musical.

Dos pistas de ello. La primera, una fotos que compatió en su cuenta en Twitter donde se encuentra en un estudio de grabación en Londres.

Y la segunda son precísamente unas fotografías de Shakira en la bañera que difundió en su cuenta en Instagram.

Allí se logra ver a Shakira dentro de una bañera y con un curioso outfit, y además se puede evidenciar que hay unas a color y otras a blanco y negro. Por lo que sus seguidores afirman que esta podría ser una pista para conocer más sobre su próximo sencillo.

Entre los comentarios destacados en las redes sociales se encuentra: «Shakira en la bañera y yo queriendo ser agua; estaría planeando su próximo sencillo y me hace recordar a la era del álbum homónimo y del videoclip de la canción Addicted To You, se vendrá una canción estilo Rock, cada día más bella esta mujer».