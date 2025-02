Mabel Yeah, la cantante que convirtió su voz en su mejor firma

No hay un solo camino para hacer carrera en la música, y Mabel Yeah lo ha entendido con el tiempo. Desde que comenzó a los 15 años, ha probado, fallado, aprendido y encontrado su espacio sin seguir un plan rígido. Hoy, sigue creciendo en la industria sin apurarse, disfrutando cada paso y adaptándose a los cambios sin perder su esencia.

Para Mabel, el éxito no se trata solo de números o reconocimiento. Es más bien un equilibrio entre hacer lo que le gusta, conectar con la gente y mantenerse en constante evolución. “Siempre pensé que tenía que seguir ciertos pasos para ‘lograrlo’, pero con el tiempo entendí que cada quien tiene su propio proceso”, dice con naturalidad.

Hacer música sin presiones

En una industria donde muchos artistas sienten la necesidad de lanzar canciones constantemente para no perder relevancia, Mabel ha aprendido a tomarse su tiempo. No se presiona por sacar un éxito inmediato ni por encajar en lo que está de moda. “Me gusta experimentar, ver qué me inspira en cada momento y lanzar música cuando realmente siento que tengo algo que decir”, explica.

Esta mentalidad le ha permitido explorar distintos estilos sin miedo. Ha pasado por sonidos urbanos, pop y tropicales, siempre probando qué funciona mejor para ella y su público. Sin prisa, pero sin pausa.

Las redes como herramienta, no como obligación

Las redes sociales han sido clave en su crecimiento, pero Mabel tampoco se obsesiona con ellas. A diferencia de muchos artistas que siguen estrategias calculadas para generar interacciones, ella prefiere usarlas de manera más natural. “Comparto lo que me nace compartir. Si un día quiero mostrar el proceso de una canción, lo hago. Si otro día quiero subir una receta o simplemente hablar con mi gente, también”, dice.

Esta espontaneidad ha hecho que su comunidad sea fiel. No la siguen solo por su música, sino porque disfrutan su contenido sin sentir que es forzado. Para ella, la clave está en ser auténtica y no forzar una imagen que no le representa.

Aprender a lidiar con la incertidumbre

Si algo ha aprendido en estos años es que la música es un camino de altibajos. Hay momentos en los que todo avanza rápido y otros en los que parece que nada ocurre. En lugar de frustrarse, ha aprendido a ver esos tiempos como parte del proceso.

“No siempre estás en la cima. Hay momentos en los que dudas, en los que sientes que deberías estar haciendo más. Pero al final, lo importante es seguir avanzando sin compararte con los demás”, reflexiona.

También ha aprendido a manejar la presión de la industria y las expectativas externas. “A veces la gente te dice qué deberías hacer, cómo sonar, cómo vestirte. Pero si pierdes el control sobre tu propio proyecto, dejas de disfrutarlo”, explica.

Lo que viene para Mabel Yeah

Sin grandes planes rígidos, pero con muchas ganas de seguir creciendo, Mabel tiene claro que quiere seguir sacando música, explorar nuevos sonidos y llevar su arte a más personas. Le gustaría hacer más presentaciones en vivo y conectar con su público de manera más cercana.

“Voy a mi ritmo, pero siempre avanzando. Me gusta ver hacia atrás y notar cuánto he crecido, pero también disfrutar lo que viene sin ansiedad”, dice.

Para Mabel Yeah, la música es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y con esta mentalidad, sigue construyendo su camino sin perder la esencia que la ha llevado hasta aquí.