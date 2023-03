Madre de García Bernal habla del "apasionado" beso de su hijo con Bad Bunny

En enero pasado, Gael García Bernal ocupó titulares tras filtrarse en las redes la fotografía de un apasionado beso que protagonizó con Bad Bunny para la película «Cassandro», inspirada en la vida del luchador mexicano Saúl Armendáriz.

A su paso en Ciudad de México por la alfombra roja de la cinta «Amores imposibles», que protagoniza junto a Alejandro Camacho y Manuel Landeta, Patricia Bernal habló del famoso beso de su hijo con el exitoso reguetonero. La actriz confesó que no ha tenido la oportunidad de ver el filme, pero aprovechó para mandarle un mensaje al intérprete de «Me porto bonito».

“Ya lo veremos en la pantalla. Tengo muchas ganas de ver esa película y espero que Bad Bunny lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado”, dijo la artista con una gran sonrisa.

Patricia explicó que los actores deben adentrarse en su papel y evitar los señalamientos que pueda tener su personaje, además manifestó que ha escuchado buenos comentarios de la cinta y espera que le vaya muy bien.

“Es nuestro trabajo, no hay ese prejuicio de nada y el personaje así es. Yo creo que es muy bonito, he oído muy buenos comentarios y espero que le vaya muy bien”, expresó al respecto.

En enero pasado, Gael García Bernal ocupó titulares tras filtrarse en la red la fotografía de un apasionado beso que protagonizó con Bad Bunny para la película «Cassandro», inspirada en la vida del luchador mexicano Saúl Armendáriz

Lo que dijo Bad Bunny de su beso con García Bernal

En su momento Bad Bunny se refirió sobre la grabación de la escena.

“Está cabr*n. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres en mi vida. Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo, es parte de la actuación, es parte de lo que estoy haciendo”, dijo Bad Bunny sobre su beso con Gael García.