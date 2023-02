Madre del hijo de Anuel AA "decepcionada" tras decisión de jueza

Astrid Cuevas, madre del hijo primogénito de Anuel AA, expresó estar decepcionada tras la decisión de la jueza del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Kechia M. Díaz, no radicar cargos contra el rapero, a quien la mujer le imputa presunta violencia doméstica y maltrato de menores.

La expareja del artista boricua afirmó que el intérprete la amenazó mediante una llamada telefónica, tras ella colocándole pestañas postizas al hijo que tiene con el trapero.

Cuevas indicó que el ponerle pestañas al pequeño no es maltrato, pero «que el niño vea droga, eso es maltrato, que escuche cosas de armas, eso es maltrato, no un zángano video», sostuvo.

«Si él me insulta, yo me siento intimidada, yo me siento maltratada, yo me voy a sentir mal, yo voy a llorar, yo me voy a sentir impotente y yo estoy con su hijo y él debe entender que si yo no estoy bien, mi hijo lo va a ver y no va a estar bien», subrayó Astrid en el programa Lo sé todo.

El caso de Anuel AA vs Astrid Cuevas

A través de un comunicado, el tribunal puntualizó que no existen elementos de delitos suficientes para presentar cargos por el caso y sugirió que la querellante solicite una Orden de Protección.

Cuevas lamentó que las autoridades opten por «proteger a un artista» y que «les importa más un chisme. El sistema judicial se Puerto Rico me decepciona, estoy decepcionada, totalmente decepcionada».

«Normalizar la violencia de género, normalizar que está bien que un padre llame a una madre, la insulte y la amenace y le diga ‘tú vas a ver lo que va a pasar'», añadió.

Agregó que no tiene un número de contactó del artista, ya que cuando suelen hablar es él quien la llama y «cuando llama y cuando escribe, lo hace para insultarme, para amenazarme, para intimidarme y para

maltratarme».

Además, indicó que esas son las únicas llamadas que acostumbra a sostener con el intérprete, quien alegadamente no le pregunta a su hijo Pablito sobre su día.