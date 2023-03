Maquillista de Yailin contó cómo la arregló para su parto

La maquillista Mich Makeup reveló en su cuenta de Instagram cómo se preparó la cantante dominicana Yailin La Más Viral para recibir a su primera hija Cattleya, junto a su padre Anuel AA.

Aunque en la publicación que puso Yailin no se le puede ver la cara a la recién nacida para respetar su privacidad, si se puede ver a una mujer muy arreglada para un momento muy importante en su vida.

“Primero muerta que sencilla”, expresó la estilista en su cuenta de Instagram. “Así mismo gente, un makeup no makeup (técnica) para el parto de Yailin”, indicó. «Nunca destruida mi amor. Nuevo servicio habilitado, maquillaje para dar a luz, claro que yes».

Asimismo, en sus historias de Instagram, la maquillista mostró su satisfacción por las reseñas que importantes medios internacionales.

«Pero ese maquillaje que le hice sí ha dado a beber» dijo la maquillista».

El trabajo de la maquillista de Yailin recibió decenas de halagos. «Si pariendo no me voy a ver asi, no quiero nada 😍😍 que bella», «Si uno se maquilla para una cita normal, imaginate para una cita con el verdadero amor de tu vida, hasta yo me puse bella», «Está radiante el amor y la felicidad le brota❤️❤️buen trabajo quedó hermosa» fueron algunos de los comentarios.

El nacimiento de la hija de Yailin, un trabajo en equipo

Yailin La Más Viral informó la tarde del 13 de marzo que su hija Cattleya había nacido, el anuncio lo hizo con un par de fotografías en Instagram donde se aprecia que está en el quirófano y Anuel AA está a su lado.

Julissa Rojas, la doctora especialista en Ginecoestética que atendió a Yailin, también publicó algunas fotos en las que la expareja del trapero aparece antes de dar a luz y se aprecia que podría estar maquillada.

La Dra. Julissa Rojas y Yailin La Más Viral antes de dar a luz

Para dar la bienvenida a la primera hija de la pareja, la dominicana contó con un texto muy largo. “Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”, dijo.

«Cattleya, haz llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas. Desde el momento en que naciste, nuestros corazones explotaron de alegria y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido, y estamos absolutamente agradecidos de Dios por tenerte en nuestras vidas», agregó Yailin.