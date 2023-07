Email it

Una nueva generación de diseñadores de origen dominicano ha dado pasos importantes en la moda internacional, un ejemplo de ello, es Melina Cortes, parte de ese reducido grupo que, con su desempeño, crecimiento y dedicación, ha logrado el éxito y triunfado en los Estados Unidos.

Melina, fundadora de Lalla Bee, inició su trayectoria con los vestidos para grandes galas como aniversarios, premiaciones, bodas, entre otras celebraciones lo que le permitió obtener mayor experiencia, más conocimientos y abrirse campo en el mundo del diseño con una de las marcas más renombradas de Boston.

La diseñadora, se distingue por piezas atemporales que no pasan de moda con el transcurrir del tiempo, sus colecciones han sido presentadas en importantes semanas de la moda de todo el mundo y se encuentra disponible en importantes tiendas: “Este proyecto me ha enseñado que podemos lograr mucho. Vengo de muy poco. No tengo excusa alguna para ni por un minuto pensar que hay metas imposibles».

Actualmente, se prepara para lanzar su nueva colección que lleva por título: «Lalla Bee Everyday». Se trata de una línea que ofrecerá piezas más casuales para el día a día y cualquier ocasión y que, además, sean inmortales.