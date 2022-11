Email it

Miami.-Tener dedicación y ser perseverante han sido las claves para que la joven Mila Victoria haya consolidado una exitosa carrera como modelo profesional, diseñadora de joyas e influencer en los Estados Unidos con apenas 13 años.

Nacida en Miami e hija de una pareja cubana, Mila ha sorprendido al mundo del modelaje al haber participado en las pasarelas más importantes de USA y ostentar 169 mil seguidores en su cuenta en la red social Instagram @milavictoria777.

Victoria comenta que sus triunfos también se deben a que «cuando trabajas en lo que te apasiona, sabes que no estás trabajando, sino disfrutando y no puedes llamarle trabajo, además cuando visualices algo no te detengas hasta lograrlo, enfocarse en lo que uno anhela también es clave, si haces las cosas con amor serás feliz al hacerlas».

Mila se identifica como una mujer con «muchas ganas de crecer y mostrarle al mundo que se pueden lograr los objetivos planteados siempre que exista motivación y dedicación. Existen personas que pueden expresar opiniones negativas, pero si uno se esmera y desestima esos comentarios, puede llegar tan lejos como quiera».

La influencer conoce el potencial de las redes sociales, las ventajas y oportunidades que ellas ofrecen, sobre todo a las mujeres empoderadas que se atreven a emprender y escribir su propia historia, es por ello que se ha planteado inspirar, motivar y orientar a las féminas que desean ser exitosas.

Los sueños y proyectos por cumplir de Mila Victoria no se detienen, pues ya trabaja en el diseño y confección de una línea exclusiva de ropa para niños que lanzará en las próximas semanas, con la intención de ayudar a las familias que no poseen un gran ingreso económico.

«Quiero ayudar a las familias. Estos tiempos de crisis deben ser una razón para tender la mano a quienes más lo necesitan, por ello quiero dar este paso que también significa brindar empleo a más mujeres y, a su vez, apoyar a todos aquellos que buscan calidad, variedad y buen precio en ropa para sus hijos”, señaló.

Dentro de sus planes futuros también se encuentra la creación de una línea de maquillaje y cremas para el cuidado de la piel.

La influencer ha sacado provecho de su cuenta en Instagram y de sus presentaciones como modelo en distintas ciudades de los Estados Unidos para promocionar las creaciones de su marca de joyas Le Grand Jewels.

En los eventos de moda ha conocido a diseñadores de talla mundial como la colombiana Silvia Tcherassi y a Dean and Dan de la afamada marca Dsqured2, la adolescente dice sentirse «muy afortunada por todas las oportunidades que la vida me ha brindado y por haber tenido el privilegio de conocer a tantas celebridades, personas influyentes y de buen corazón de quienes he aprendido mucho del mundo de la moda y la joyería».