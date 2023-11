Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios sufrió un ataque de ansiedad

La nueva Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, tuvo que luchar contra sí misma hasta llegar a convertirse en lo que es hoy: licenciada en Comunicación Social, activista en crear conciencia sobre los problemas de salud mental y, hoy, soberana universal de la belleza.

En el pasado, sufrió episodios de ansiedad, tal y como ella misma confesó en los días previos al certamen de belleza celebrado en El Salvador. Algo que pensaba que estaba ya superado, pero que volvió a sucederle el sábado durante el Miss Universo.

«Sufrí un ataque de ansiedad en el backstage. Sin embargo, lo supe manejar», declaró en la rueda de prensa Sheynnis Palacios posterior a su triunfo. «Y de eso se trata, no estar alejados del ser humano y del alma, al contrario. Encontrarla, saber que existe y florecer», declaró la nicaragüense, levantando una ovación.

Ese sufrimiento individual supo canalizarlo para tratar de ayudar a otras personas a superar sus problemas a través de su proyecto ‘Entiende tu mente‘. Además, colabora en el espacio televisivo nicaragüense ‘Al Día‘ para divulgar con notable éxito todas sus enseñanzas sobre la materia.

«Nace de una vivencia personal, yo soy una paciente de episodios ansiosos y a través de eso dije que no soy la única persona que está pasando por esto y ahora, con la ayuda de mi psicóloga que me ha venido dando acompañamiento, he aprendido a gestionar mis emociones», declaró hace unos días a Telemundo. «Lo más bonito es cuando escuchas o ves a alguien en la calle que me dice ‘gracias, vi tu programa me animó a ir al psicólogo».

¿A quién dedicó Shennys Palacios su triunfo?

Miss Nicaragua dedicó muy emocionada su gran logro «a las niñas de todo el mundo», a su niña interior, a su familia y a los más de 6 millones de habitantes de mi país». Además, espera que su triunfo permita «grandes cambios para las mujeres y las niñas que son las construcción de la sociedad».