Modo Weekend canta el Himno Nacional Dominicano a 30 mil pies

Modo Weekend sigue innovando y, en esta ocasión, llevó el orgullo dominicano a una altitud sin precedentes. Para conmemorar el 27 de febrero, el equipo estableció un récord mundial al interpretar el Himno Nacional a 30,000 pies de altura, convirtiéndolo en el canto patrio registrado a mayor altitud en la historia.

Orgullo por la dominicanidad sin límites con Modo Weekend

Robert Lizardo y Tatiana Corporán, líderes de Modo Weekend, diseñaron y ejecutaron esta gran hazaña, reafirmando su compromiso con la innovación y la identidad cultural. La iniciativa contó con el respaldo de Air Century, que hizo posible el vuelo especial, y la producción impecable de Doce Films, encargados de capturar cada instante de esta experiencia única.

“Desde Modo Weekend siempre buscamos nuevas formas de conectar con nuestra gente y exaltar nuestra cultura. Llevar nuestro himno a lo más alto es una manera simbólica de decir que el orgullo de ser dominicano no tiene límites”, expresó Robert Lizardo, destacando el significado de este histórico acontecimiento.

Un video que inmortaliza la emoción del momento

El video, dirigido por Doce Films, plasma la emoción vivida a bordo del avión, mostrando el fervor patriótico de los participantes. La producción resalta la creatividad y la pasión con la que se gestó este proyecto, consolidando a Modo Weekend como un referente en la creación de experiencias innovadoras y memorables.

Y además trasciende fronteras

Este logro no solo marca un antes y un después en la historia del país, sino que también reafirma que el sentimiento dominicano no conoce límites… incluso llega hasta el cielo. La proeza de Modo Weekend no solo es un récord, sino una muestra de cómo la cultura y el patriotismo pueden fusionarse con la creatividad y la innovación.

Mira el video completo y únete a la celebración al estilo Modo Weekend

Revive este momento histórico en el video oficial: