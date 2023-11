Molusco a Yailin: Ni volviendo a nacer será mejor que Tokischa

El locutor puertorriqueño Jorge Pabón, conocido como Molusco, se mantiene en las últimas semanas criticando a Yailin La Más Viral. Ahora dijo que la dominicana no tiene talento y por eso otras famosas, como Tokischa, no están interesadas en hacer música con ella.

El boricua hizo comentarios acerca de este tema luego de que la intérprete de Desacato Escolar fuera entrevistada por El Gordo y la Flaca y dejara ver que no está muy emocionada por colaborar en el futuro con la ex de Anuel AA.

«Aunque yo no le hago mucho coro a Tokischa en cuestión de muchas cosas de su vida, no me debe importar, honestamente, porque yo creo que si el artista no me gusta, con no escucharlo, tengo», dijo al inicio de su declaración.

Molusco habla de Yailin La Más Viral

Luego, reconoció que ha pegado varios temas y que en tarima hace un buen espectáculo. «No es gran cantante, no lo es. Nosotros tenemos aquí un audio de Tokischa que deja mucho que desear», agregó para luego poner a sonar un audio de la artista en el que desafina.

Sin embargo, Molusco comentó que ella “la parte” y además tiene su público. “Ha estado invitada en un montón de conciertos de artistas de élite, pero también se nota que ella ha trabajado su performance, no su voz, pero sí su performance”.

Después de hacer este análisis de Tokischa, enfiló contra Yailin La Más Viral y exhortó a los usuarios en redes sociales que hicieran viral su mensaje: “Todo el que diga que Yailin es mejor que Tokischa, dígale que Molusco dijo que es un loco, que el perico lo tiene loco”.

En este sentido, indicó: “Tokischa todos los días será más grande que Yailin La Más Viral”.

A su juicio, cuando ve a la novia de Tekashi 6ix9ine ve un disparate y un chisme y todo porque considera que no hay un buen manejo de carrera artística.

“Dime una sola canción de Yailin La Más Viral que tenga relevancia”, agregó.