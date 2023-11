Tokischa y Yailin La Más Viral son enemigas y este video lo evidenciaría

Tokischa dejó entrever que no tiene una buena relación con Yailin La Más Viral.

Fue en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca que la intérprete de Linda reaccionó luego que le preguntaran sobre una posible colaboración con la exesposa de Anuel AA.

Lo que más llamó la atención de su reacción fue su gesto al escuchar el nombre de su compatriota, ya que se notó sorprendida y hasta confundida.

«¿Se viene una colaboración con Yailin», le preguntó la reportera de El Gordo y la Flaca a la artista durante el evento de los Latin American Fashion Awards, llevado a cabo en República Dominicana. Ante esto, la famosa respondió: ¡¿QUÉÉÉ?!

Seguidamente, la dominicana dijo que “¡NO!” había ninguna colaboración musical.

Aparentemente, Tokischa no pretende grabar otro tema con Yailin “La Más Viral”, luego de que en 2020 estrenarán la canción Ya no me voy a acostar junto a La Perversa. El audiovisual cuenta con más de 6.7 millones de visualizaciones en YouTube.

Por su parte, la mamá de Cattleya no ha reaccionado a la respuesta de su colega, quien fue una de las presentadoras de la primera edición de Latin American Fashion Awards, un evento al que también asistió J Balvin, Valentina Ferrer, Kiko El Crazy, entre otros.