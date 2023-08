Pianistas ganadores de Van Cliburn 2022 tendrán gran gala en RD

Email it

Los tres pianistas ganadores de la Competencia Internacional de Piano Van Cliburn 2022 -consideradas las «Olimpiadas del Piano»-, Yunchan Lim, Anne Geniushene y Dmytro Choni, protagonizarán la octava Gala de Ganadores Van Cliburn en República Dominicana el venidero 13 de septiembre en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Yunchan Lin (Corea del Sur, Medalla de oro), Anne Geniushene (Rusia, Medalla de plata) y Dmytro Choni (Ucrania, Medalla de bronce), acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de José Antonio Molina, ejecutarán un programa que comprende el Concierto No. 3 en Do menor, para piano y orquesta de Beethoven (a cargo de Dmytro Choni), el Concierto No. 1 en Si bemol menor, para piano y orquesta de Tchaikovski (Anna Geniushene) y Concierto en La menor, para piano y orquesta de Schumann (a cargo de Yuncham Lim).

Las entradas para disfrutar de esta octava gran gala con los pianistas ganadores de la última edición del Van Cliburn ya están a la venta en línea a través de UepaTickets.com con precios que van desde los RD$ 500 (gradería), RD$ 1.500 (balcones izquierdo, centro y derecho D-H), RD$ 2.500 (balcón izquierdo y derecho, fila C y Balcón Centro A-C), RD$ 3.500 (platea derecha) y RD$ 5000 (platea centro e izquierda). También pueden ordenarse a través del correo electrónico [email protected].

Una gala de tradición

La Gala de Ganadores Van Cliburn, tradición realizada desde 1993 en República Dominicana, la organiza cada cuatro año la Fundación Eduardo León Jiménes, conjuntamente con la Fundación Sinfonía. Desde sus inicios cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y, gracias a esta iniciativa, el país se ha convertido en punto de encuentro de talentos de las 88 teclas de la talla de Vadym Kholodenko, Sean Chen, Yekwon Sunwoo, Kenny Broberg y Daniel Hsu, entre otros; todos pianistas ganadores del concurso.

El concurso Van Cliburn, llamado las «Olimpiadas del Piano», surgió como homenaje a la sensacional victoria de Van Cliburn, joven pianista norteamericano oriundo de Texas, quien en la primera Competencia Internacional de Piano Tchaikovsky, celebrada en Moscú en 1958, resultó triunfador indiscutible, aventajando a talentosos pianistas de todo el mundo que se habían dado cita en a capital de la antigua Unión Soviética.

Los pianistas ganadores

Dymitro Choni

Ganador del bronce en el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn en junio de 2022. Ganó corazones y elogios con una musicalidad convincente y colorida que se fortalece con una presencia en el escenario genuina e inmediatamente cautivadora.

Anne Geniushene

Las interpretaciones frescas, en capas y poderosas de Anna Geniushene definieron su participación en el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn de 2022 y le valieron la codiciada medalla de plata y la adoración de los fanáticos de todo el mundo.

Yunchan Lim

En junio de 2022, Yunchan Lim se convirtió en la persona más joven en ganar el oro en el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn; sus actuaciones mostraron una «habilidad mágica» y una «cualidad natural e instintiva» (La Scena) que asombró a los oyentes de todo el mundo.