Policía arrestó a Tekashi 6ix9ine y así reaccionó Yailin La Más Viral

Email it

Los escándalos del «colaborador» de Yailin La Más Viral, Tekashi 6ix9ine, no se detienen. El rapero recibió un arresto del Sheriff del Condado de Palm Beach la tarde del miércoles 9 de agosto, señalado de cargos por no comparecer, según lo reportado por el medio estadounidense The Sun.

El medio señaló que lograron obtener el informe de la oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, donde se aprecia que el auto del rapero no contaba con una placa pertinente. Además, indicaron que su licencia estaba suspendida desde hace mucho tiempo y su multa de tránsito no estaba activa.

En consecuencia, decidieron llevarlo preso, pero no por mucho tiempo. Tres horas después, el artista de 27 años pago una multa de 2 mil dólares y recuperó su libertad, señaló el rotativo británico.

Tras el suceso, Yailin La Más Viral utilizó sus redes sociales para enviar con fuerte mensaje que dice. «6ix9ine ves lo que te pasa cuando no me haces caso», y que acompañó con unos emojis de risas.

En la imagen aparece Tekashi posando en la tradicional foto de la policía estadounidense y con una cara de poco amigos, que despertó bastante comentarios en redes sociales, unos jocosos y otros muy negativos.

La última publicación de Tekashi en su cuenta de Instagram fue el mismo miércoles horas antes de su arresto, y hasta el momento no ha emitido ningún tipo de declaraciones sobre lo sucedido.