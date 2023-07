Esto piensa Anuel AA de los "colaboradores" Yailin y Tekashi

El exponente urbano puertorriqueño Anuel AA no eludió a las preguntas del paparazzi español Jordi Martín y dio su opinión sobre los «colaboradores» del momento, Yailin La Mas Viral y Tekashi 69, quienes el fin de semana pasado acapararon la atención en las redes con el lanzamiento de «Shaka Laka», donde se dan un apasionado beso, entre otras perlas.

«Están duros los colaboradores», respondió Anuel AA, sin abundar más en el tema e ingresando rápidamente al hotel donde se encontraba hospedado en España, donde cumple varios compromisos.

El artista mencionó que su nueva novia, Laury Saavedra, se quedó en Miami cuidando a su hijo mayor, Pablito.

El boricua disfruta del éxito obtenido reciéntemente en el festival Rolling Loud. Junto al dominicano El Alfa se convirtieron en los dos primeros artistas latinos en presentarse en dicho festival.

El viernes, previo a su show en Florida, el boricua hizo una especial llamado a la prensa. “Miami hoy los veo en Rolling Loud, y entrevistadores vamos a respetarnos. No me traten de involucrar en cosas que yo no tengo nada que ver y así yo no te digo traga ñema. Humildemente y perdón por este comportamiento, le pido a mis fans».

Y el sábado, día en que Yailin y Tekashi 69 estrenaron el candente video de ‘Shaka Laka’, Anuel mostró lo orgulloso que se siente por cantar en español, hecho que algunos de seguidores realcionaron como una indirecta al hecho de que su ex pareja debutó en el mercado anglosajón.