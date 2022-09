Presidente de México pide reencuentro de Belinda y Christian Nodal

En febrero de 2022, Belinda y Christian Nodal anunciaron el término de su relación sentimental. Desde entonces cada uno de los artistas tomó su camino. El representante de regional mexicano está de novio de la rapera argentina Cazzu y la protagonista de Bienvenidos al Eden desarrolla algunos proyectos profesionales en España.

Ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su interés de que la expareja sentimental vuelva a reunirse para ofrecer un concierto en el Zócalo de la capital azteca.

“No sé quién me dijo que había otro artista famoso, Christian Nodal, que quería participar y no cobrar. Sería buenísimo”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina semanal.

López Obrador agregó: “Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros”.

El presidente continuó su discurso tratando de aclarar la separación entre Nodal y la cantante: “¿No están peleados? Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador compartió la idea del concierto entre Belinda y Christian Nodal luego de que el Grupo Firme ofreciera una presentación en el mismo lugar, donde además reside el presidente: “Ayer fue un día extraordinario. Estuve muy contento, vi el concierto. Me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz. Eso sí, algunos desmayados, porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder el lugar. Pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso”, concluyó su disertación del tema.

Hasta el momento ni Belinda y Christian Nodal han ofrecido declaraciones sobre tan importante invitación.