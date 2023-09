La plataforma de talentos Presidente Studios, realizada por Cerveza Presidente y Caribbean Media World, llegó al final.

El público pudo conocer a la nueva promesa de la música dominicana.

Ella tendrá la oportunidad de grabar junto el aclamado artista urbano Arcángel e impulsar su carrera con un equipo experto.

Para dar a conocer la noticia, representantes de Cerveza Presidente y Caribbean Media World reunieron a los artistas finalistas.

Xavier, Nikaury y Yellow Tree, vieron en la gran pantalla el último episodio del ‘reality’.

Presidente Studio dio a conocer al ganador en tiempo real y en compañía de familiares, amigos, productores musicales y el jurado.

Los jueces fueron la reina del merengue Milly Quezada, Melymel, Andy Martínez manager de artistas internacionales y Dj Nelson.

Ante ellos interpretaron el tema inédito con el que lograron ingresar a la competencia y una canción totalmente nueva.

La canción fue creada en Presidente Studios junto a los productores.

Así, la gran ganadora de Presidente Studios ha resultado ser Yellow Tree.

Durante toda la competencia demostró su habilidades de composición y presencia escénica.

“Yellow Tree, nació con Presidente Studios”, expresó entre lágrimas la ganadora.

“Yo siempre me he soñado en tarima, me he soñado cantando», expresó.

«Ustedes han sacado una parte tan bonita de mí, que ni yo conocía», manifestó.

«Nunca pensé llegar hasta aquí, gracias por esta oportunidad, no la voy a desperdiciar.”, finalizó diciendo.

Yellow Tree tendrá un año de contrato para impulso de su carrera.

Será acompañada de un equipo de profesionales de la industria musical.

Adicionalmente, tendrá la oportunidad de grabar un sencillo con Arcángel y un videoclip del sencillo.

También, podrá presentarse en alguno de los escenarios, conciertos y eventos de la mano de Cerveza Presidente.

“Presidente Studios” obtuvo más de 18,000 registros de nuevos artistas, de los cuales 3,748 suministraron una canción original.

El jurado seleccionador lo integraron Nico Clínico, John Neón, Furio Music. Además, Odanis BSK y Okei Flou. Ellos tuvieron la ardua tarea de elegir estos 100 artistas.

En “Presidente Studios” participaron talentos de todas las regiones del país: Santo Domingo, Santiago, Samaná, La Romana, Duarte, Barahona.

También de Espaillat, La Vega, San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San Juan.

No faltaron de María Trinidad Sánchez, El Seibo y San Pedro de Macoris.

Cinco de los participantes son dominicanos residentes en Estados Unidos.

Para más información los interesados pueden seguir a Cerveza Presidente en redes como @CervPresidente o ingresar a www.Presidente.com.do.