Quién es la "Rata de Dos Patas" a la que le canta Paquita La Del Barrio

Probablemente lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Paquita la del Barrio es una de sus canciones más icónicas: Rata de dos patas. Un himno para todas las personas que han sufrido por desamor.

Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, nació en Veracruz y su historia de vida la ha llevado a ser apodada «La Guerrillera del Bolero», ya que en sus canciones se expresa en contra de la cultura machista.

Paquita La Del Barrio, «La Guerrillera del Bolero»

Paquita es una mujer que ha pasado por momentos difíciles. Como cuando descubrió que su primera pareja, que era 30 años mayor que ella, tenía otra esposa. Antes de separarse de este hombre, a quien conoció mientras trabajaban juntos en el municipio de Veracruz (él como tesorero y ella como secretaria del registro civil), tuvieron dos hijos.

Después de esta amarga experiencia, la cantante decidió mudarse a la Ciudad de México y darle una nueva oportunidad al amor. Esta vez fue con Alfonso Martínez, con quien compartió hasta su fallecimiento. Sin embargo, años antes, descubrió que su esposo tenía otra familia, incluyendo una hija de 12 años. Como venganza, le quitó el restaurante donde ella solía cantar, el mismo lugar donde lo había conocido.

¿Me estás oyendo, inútil?: Se desvela el misterio de «Rata de Dos Patas» de Paquita La Del Barrio

La respuesta fue revelada en una entrevista por el compositor Manuel Eduardo Toscano, quien escribió la canción “Rata de dos patas” para ella. Curiosamente, la inspiración de la canción no fue su ex pareja, sino el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), reseña el portal mexicano Quinto Poder. Manuel Eduardo Toscano, el compositor del tema aseguró que no tenía presente a la ex pareja de Paquita al momento de escribir.

Carlos Salinas de Gortari gobernó México desde 1988 a 1994

Sin embargo la canción encajó perfectamente con la experiencia personal de Paquita la del Barrio y ella la interpreta con gran sentimiento. El compositor y escritor explicó de su viva voz, en el programa ‘El Arte de la Canción’ con Avelina Lésper, la historia que dio origen a este famoso tema.

Algo curioso es que, tras escucharla por primera vez, Paquita la del Barrio la rechazó, pues la cantante pensó que estaba muy pesada, sin embargo algo tenía que la había cautivado. La próxima vez que se encontraron, la misma cantante le pidió a Toscano que no le diera la canción a nadie más; “sí te la voy a grabar”, le dijo, y el resto es historia.