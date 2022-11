Este viernes, a las 10:00 de la mañana locales comenzaron las ventas en Perú para la cuarta fecha de Romeo Santos. Par de horas después ya llevaba vendidas más del 25% de las boletas. Se espera que las venda todas este mismo día. Se trata de “La Gira Fórmula Vol.3”

El detalle se supo en un encuentro con Amelfis Díaz, manager del artista, quien narró con un reducido grupo de periodistas, el entusiasmo que tienen el artista y su equipo de trabajo, por lograr cuatro fechas seguidas en un país donde lo más que han hecho otros artistas han sido dos fechas.

Las fechas sold-out son las del 10 de febrero, el 11 de febrero, el 12 de febrero y… se está vendiendo la correspondiente al 14 de febrero Día de los Enamorados, del 2023.

«Romeo comenzó creando una expectativa por sus redes preguntando por qué país comenzar la gira, que le pusiera sus banderitas. A raíz de eso salió Perú. Así lo hicimos. Cuando salió la preventa en el Estadio Nacional de Perú, que coge 43,086 personas, -oh, sorpresa- a los 25 minutos la preventa se terminó y luego, a los 40 minutos, había una fila de 200 mil y pico de personas. Se vendió el concierto entre 40 minutos y una hora. En fin, a las 5:00 la tiquetera anunció el sol out. El promotor Janio Mejía de Tropimusic me llamó y me dijo ‘mira Amelfis, se me quedaron tanta gente, quiero la segunda, que Ud tiene que hacer después de aquí…?», explicó la manager del artista.

Cuenta que accedieron a hacer la segunda fecha, para el día siguiente. «Oh sorpresa, al otro día se sacó la venta y se vendió en cuatro o cinco horas. Ahí el artista, como es normal se pone contento y el promotor estaba eufórico. ‘Por favor, Romeo la tercera’. Okey , acordamos, vamos a hacer la tercera función. Romeo dijo en un video: ‘tercera y última’, porque tampoco sabíamos lo que iba a pasar. Lo mismo. La misma matemática. Se vendió la tercer fecha. Yo le pregunté al promotor, ¿pero qué lo que está pasando en Perú con los fanáticos de Romeo? y me dijo: ‘mira Amelfis, ni siquiera los compromisos e la emisora que tengo me han alcanzado. Solo de la primera pude sacar 4,000 tickets para rifar. Los tuve que vender».

Instagram de Amelfis Díaz

Según Amelfis duraron varios días, y el promotor insistiendo, insistiendo en una cuarta fecha. «Yo le dije no. El artista dijo tercera y última y si algo tiene Romeo es palabra». Entonces empezaron los fanáticos peruanos a enviar mensajes de video, pidiendo una cuarta fecha. Personalidades, figuras de la farándula, futbolistas, simples seguidores, que tangueaban a Romeo, a su manager, al promotor…

«La Romeomanía está desatada», decía uno. «Ya no queda una entrada y estamos ansiosos de verte», decía otra. «Donde quiera que vas, en la radio, en las redes, en las casas, la gente comenta que no hay una entrada y no pudieron conseguir», explica un tercero.

«A mí me dio mucho trabajo convencer a Romeo. Le dije, ‘Mira Anthony me dijo el promotor que se quedó una fila de 109 mil personas sin alcanzar boletas de esa tercera función’. Y él respondía: ‘Pero es que ya yo dije que la tercera era la última’. Bueno, con todos los pedidos de la fanaticada, de las personalidades, se convenció y le dije al promotor: ‘está bien, vamos a hacer la última y cuarta. Y no pida más».

Aseguró que las ventas comenzaron hoy a las 10:00 de la mañana de Perú (11:00 de aquí).

Esto debe considerarse como un éxito no solo de Romeo, no solo de la bachata, sino de la música latina.

Según se comentó en el encuentro con la prensa, otros artistas están llamando al promotor porque quieren ir con él.

Varios temas del disco se escuchan con insistencia real en las emisoras radiales: “La Suegra”, “Bebo”, “El pañuelo” y “Solo conmigo”, entre otros.

Por lo pronto 10, 11, 12 y 14 de febrero Romeo reinará en Perú.