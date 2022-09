El nuevo disco de Romeo, está siendo otro fenómeno en la historia discográfica del compositor e intérprete que revolucionó el género bachata.

La lista de Spotify de discos debutantes en Estados Unidos del 2 al 4 de septiembre, muestra a Romeo en el número 1 con Fórmula Vol.3.

Detrás de él, el disco Mr. Saturday Night, de Jon Pardi; en tercer lugar Good Movie, de Pi’erre Bourne.

El cuarto lugar en Estados Unidos es para The Sick, The Dying and the Death!, de Megadeth, que encabeza en cambio la lista en Reino Unido.

El quinto lo ocupa Louie, de Kenny Beats. Y el sexto Keep on Smiling, de Two Door Cinema Club.

Los puestos 7 y 8 lo han ocupado Face n the What, de Sha EK y Rollin n Controllin, de Dosty Locane. Los dos últimos han sido para Disparity, de Ocean Ate Alaska y Hijinks, de Oliver Francis.

EN REINO UNIDO

Varios de los que aparecen en el chart de Spotify de Estados Unidos, repite en el de Reino Unido. Son que allí las posiciones varían considerablemente. Así Romeo, primero en EEUU, es tercero en el otro.

Mientras el disco de Megadeth se quedó en cuarto lugar en Estados Unidos, logró convertirse en el número 1 de Reino Unido.

Cinema Club que es sexto en Estados Unidos, es el número dos del país que ahora está en luto por la pérdida de su reina.

El cuarto lugar del país que salió del Brexit es para Älskar, de Nina Nesbitt, la cual está ausente del chart de Spotify en Estados Unidos.

Los únicos que se mantienen en el mismo escalón en ambos chart son Louie, de Kenny Beats en el quinto y el de Dusty Locane en el octavo.

Pierre Bourne, tercero en la lista que encabeza Romeo, es sexto en Inglaterra. En el 7mo, otro que no está en el otro lado del charco: George FiztGerard con Stella Drifting.

Los puestos 9 y 10 son para Yung Fume con Noughtss & Crosses Vol.2 y The HU con su disco Rumble of Thunder.

LO IMPORTANTE PARA ROMEO

Romeo, quien impuso una marca indeleble en la memoria al lanzar el día de su cumpleaños en 2017 su disco Golden, remató en 2019 con un clásico de la bachata: Utopía.

Antes había lanzado en 2011 su disco Fórmula Vol.1 y en 2014 Formula Vol.2. Así que la saga llega 10 años después del primero de la serie.

El sentido de coherencia estética de la serie Fórmula habla de un pensamiento musical bien estructurado. Nada está hecho al azar o por capricho. Si bien la bachata reina, están el merengue, el rap, la música de banda mexicana, presentes, tanteando -como no- mercados.

Esa versatilidad le entrega a este disco una riqueza poliédrica de capas sonoras que van a quedar en la memoria.

Lo demuestran los magníficos debuts tanto en Estados Unidos como en Reino Unido para el creador del sonido posmoderno de la bachata.

UN RECORRIDO POR EL DISCO

El nuevo disco incluye temas como Sin Fin, junto a Justin Timberlake, a quien logra llevar al ritmo de la bachata. El tema es acompañado de un video clip donde se ve a Timberlake entregado de manera sincera al género.

Otro tema entrañable de esta propuesta es El Pañuelo, a duo con Rosalía, donde lo flamenco y la bachata pop se dan las palmas de la mano y resulta un delicioso regalo sonoro.

Entre lo mejor del disco -para algunos, lo mejor- el tema 15,500 noches, un merengue donde se junta con Rubby Pérez, Toño Rosario y Fernando Villalona, además de Ramón Orlando en el arreglo.

Con Christian Nodal las cosas no son iguales, ahí el rey de la bachata se traslada al ámbito rítmico de la música regional mexicana.

Sin embargo con Luis Miguel del Amargue y Dj Adoni cantando La última vez («A mi amor no se le puede poner precio y tratarme como quieras…»), regresa a su rivera.

Otra colaboración, esta con Chris Lebrón, Siri («Siri, llámala y dile que vuelva, sin ella la casa se ha vuelto una selva…»), le aporta uno de los más frescos temas del disco.

Con Lápiz Conciente entrega Culpable, un tema donde Romeo se adapta al modo de decir del rapero.

Temas como Solo conmigo («Aunque algunos tocaron tu cuerpo / son yo llegué al alma»), Bebo («Y bebo… creo en Dios pero te quiero en el infiero…») dan continuidad a ese estilo creativo del amargue con cierto halo de lirismo naif de lo cotidiano.

Lo mismo ocurre con Boomerang («Tú vas a llorar, tú vas a sufrir, cuando tú regreses, yo no voy a estar aquí»); y con Mar, donde el requinto está bien ajustado -entre las mejores ejecutorias del disco-, como cuando existía aquel misterioso empaste en Aventura.

R.I.P. («Me bañé en amoníaco enterito pa quitarme tu olor»); Ciudadana (El vuelo está programado pa’ las doce / En diez horas aterrizo en tu país / Ese mismo hotel antiguo de aquella noche / Tengo fe de nuevamente verte ahí…), forman parte de esa masa de temas que demuestran la fertilidad creativa de Romeo Santos.

Ayúdame incluye la mejor suite de cuerdas (guitarra requinto, guitarra clásica, rítmica y prima eléctricas) probablemente de todo el disco.

El disco incluye así mismo Nirvana, La última vez, Me extraño, Sexo con ropa, Sus huellas, Mar, Suegra, entre otros. Sin embargo, cuando se escucha en su totalidad, es como si uno abriese un libro con testimonios de los intereses, los sentimientos, las dudas, los anhelos, los amores de un hombre llamado Romeo.