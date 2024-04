ESCUCHA ESTA NOTICIA

Infobae.- Ryan Gosling, el reconocido actor de 43 años, volvió a ser anfitrión de Saturday Night Live(SNL) por tercera vez en la edición del pasado sábado 13 de abril. Su participación en el programa de comedia nocturno se caracterizó por una serie de actuaciones memorables, incluidas apariciones especiales de la actriz Emily Blunt y de la estrella de baloncesto de la Universidad de Iowa, Caitlin Clark.

Durante el monólogo musical con el que Gosling abrió el show, prometió no hacer “ninguna broma sobre Ken”, refiriéndose a su papel en la exitosa película Barbie de 2023. A pesar de ello, retomó el tema diciendo que soltar a su personaje se sentía como una ruptura, para luego interpretar una versión centrada en Ken de la canción All Too Well de Taylor Swift, provocando una gran reacción entre el público.

El monólogo dio un giro cuando Emily Blunt, coprotagonista de Gosling en la película Profesión peligro (The Fall Guy), lo interrumpió para reprenderlo por centrarse nuevamente en su personaje de Ken en lugar de promocionar su proyecto cinematográfico actual.

Blunt incluso llegó a impactarlo con una botella y una tabla de madera de utilería en su esfuerzo por hacerle “superar” a Ken, declarando dramáticamente que “Ken está muerto”. Sin embargo, la conversación tomó un giro nostálgico cuando Gosling le recordó a Blunt su participación en Oppenheimer, lo que llevó a ambos a cantar sobre sus roles respectivos. La actuación culminó con Gosling insinuando que “¡Ken nunca morirá!”, agregando un elemento humorístico a su intercambio.

Aparte de la interacción musical entre Gosling y Blunt, la edición del show en vivo también destacó por la aparición de Caitlin Clark durante el segmento de Weekend Update. La estrella de baloncesto aprovechó la oportunidad para reprender juguetonamente a Michael Che por sus chistes sobre el deporte femenino.

Otro momento destacado del episodio fue la revisión por parte de Gosling del famoso sketch Close Encounter, que contó con la aparición especial de Kate McKinnon, quien también compartió escena con Gosling en Barbie. Este sketch ha sido una de las actuaciones más recordadas del actor en SNL, demostrando la versatilidad y el sentido del humor que ha caracterizado sus participaciones en el programa.

Asimismo, Gosling revivió la trama del famoso sketch Papyrus, que hacía referencia al uso de una tipografía preestablecida de Microsoft Word. En esta continuación, el personaje de Ryan lleva terapia para recuperarse de su trauma, pero este resurge cuando nota que la secuela, Avatar: el camino del agua, cambió su logo únicamente bajo la función de negritas en el mismo programa.

Es relevante mencionar que la presencia de Gosling en SNL ha sido una constante en su carrera desde su primera aparición como anfitrión en 2015. El programa ha servido como plataforma para que el actor muestre su versatilidad y talento más allá de sus papeles en el cine, incluyendo su participación en bocetos cómicos que lo han llevado a interpretar una amplia gama de personajes, desde un padre incómodo hasta un hombre abducido por extraterrestres.

En una entrevista en el podcast Smartless, Greta Gerwig reveló que fue la interpretación de Gosling en un segmento de Weekend Update lo que la inspiró a incluirlo en el elenco de Barbie, lo que demuestra el impacto que sus actuaciones en el programa han tenido en su trayectoria profesional.

Ryan Gosling y Emily Blunt llegarán a la pantalla grande el próximo 3 de mayo en Profesión peligro, película que cuenta la historia de Colt Seavers, un doble de acción que, tras recuperarse de un accidente, se ve envuelto en la misteriosa desaparición de una estrella de cine, mientras intenta reconectar con su ex.