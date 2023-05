La cantante colombiana Shakira sigue en la mirada de los titulares desde que comenzó su nueva etapa de su vida en Miami. Sobretodo en lo que se refiere a especulaciones sobre un nuevo romance. No solo han intentado vincularla sentimentalmente con Tom Cruise y Lewis Hamilton, ya que ahora hay un nuevo hombre en la lista y se trata de Jimmy Butler, jugador de Miami Heat.

Las especulaciones empezaron debido a que el pasado domingo, la intérprete de Acróstico asistió al partido del equipo en el que está el estadounidense contra los Celtics de Boston.

Pero esta no ha sido la única pista importante para la prensa del espectáculo, ya que también recordaron un disfraz que el año pasado usó Milan, hijo de la celebridad, para Halloween. En su vestuario, el niño tenía una camiseta del famoso basquetbolista.

Por ahora, Shakira no ha dejado más pistas. Pero su aparición en este juego si ha sido bastante sorpresiva.

Pero, es probable que esto quede solamente aquí, ya que la estrella de la NBA estaría saliendo desde el 2019 con Kaitlin Nowak.

Shakira en Miami

Hace semanas, la artista se mudó a la Ciudad del Sol con sus hijos y desde entonces se le ha visto con una vida social más activa, acudiendo a distintos eventos en los que ha compartido con viejos amigos.

También, ha aprovechado el clima de Miami para surfear y publicar el video en su cuenta en Instagram.

Estas últimas imágenes han sido muy comentadas por su público, que considera que se ve con un semblante diferente.

“Si no hay olas, se hacen”, dijo para acompañar esta publicación y sus seguidores le dijeron: “La reina de las olas”, “Esta chica es lo máximo, por eso Piqué la dejó, no soportó ser inferior a ella”, “Qué bueno verla libre de hacer lo que le da la gana. Apagamos nuestra luz para que otro brille y es un gran error. No dejes de brillar por nadie, sé tu misma siempre. Quien te ama no querrá que cambies jamás tu forma de ser porque eso fue lo que llamó su atención”, escribieron algunos usuarios.