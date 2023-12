Shakira prepara gira para 2024: será la más extensa de su carrera

El regreso a los escenarios de Shakira en 2024 es una noticia que mantiene alegre a sus miles de fanáticos. La colombiana estaría preparando su próxima gira para el venidero año, además de un nuevo álbum.

Tras su separación de Gerard Piqué, la barranquillera se posicionó en el ojo público por los motivos que llevaron a dicha ruptura. Ahora, la cantautora, que ha superado ese rompimiento y vuelto a la música, se encuentra produciendo nuevos temas musicales para deleitar a sus seguidores el próximo año con una gira mundial y con un nuevo proyecto discográfico.

«Sí. Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal», aseguró la cantante en una entrevista para la revista ¡Hola!

Del mismo modo, Shakira afirmó que tiene previsto lanzar su próximo disco a principios del 2024. «Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera», señaló la barranquillera.

Shakira se llevó tres importantes premios en los Latin Grammys 2023

¿Qué países recorrerá Shakira en su gira?

Pese a que la artista no reveló el nombre de su nuevo álbum ni el de su siguiente gira, sí se pudo conocer que la cantante ya posee una extensa lista de los países donde pretende presentarse y realizar sus icónicos conciertos.

Durante una entrevista para Billboard, la cantante manifestó que recorrerá un total de treinta países en su próxima gira, que incluyen ciudades en Europa, Medio Oriente, América Latina, Norteamérica y Oceanía. De hecho, la artista mencionó que visitará países a los que nunca ha ido.

“Armar una gira es divertido, pero es un gran esfuerzo y tienes que poner todo en la balanza y decidir qué es lo que los fans realmente quieren escuchar, qué canciones quieres escuchar y cuánta producción quieres. Al final, cuanta más producción tengas, mayor será el precio de la entrada. Quiero que las entradas sean asequibles. Pero para mí lo más importante es el repertorio. Por eso creo que mi próxima gira será la gira de mi vida”, indicó la cantante a Billboard.

La última vez que Shakira ofreció una gira fue en 2018 con ‘El Dorado World Tour’. En ese momento, Shakira realizó un total de 54 espectáculos y recorrió Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. La gira comenzó un 3 de junio de 2018 en Hamburgo y finalizó el 3 de noviembre en Bogotá.