Santo Domingo, RD.- Before Boarding, empresa líder en la gestión de salas VIP en aeropuertos de la República Dominicana, se complace en anunciar que su sala Sky The Lounge ha sido seleccionada como finalista en dos categorías de los prestigiosos FAB Awards 2024:

«Lounge of The Year» & «Airport Lounge Food & Beverage Offering of the Year»

Los FAB Awards: Un reconocimiento a la excelencia en el sector de alimentos y bebidas en aeropuertos

Los FAB Awards (Airport Food & Beverage Awards) son premios anuales organizados por Moodie Davitt Report, una publicación líder en la industria de viajes minoristas y de alimentos y bebidas en aeropuertos. Considerados como los galardones más importantes del sector, los FAB Awards reconocen la excelencia en todos los aspectos de la alimentación y bebida en aeropuertos, desde restaurantes y cafés hasta bares y salones VIP.

Este doble logro es un hito histórico para Before Boarding y posiciona a Sky The Lounge como una de las mejores salas VIP del mundo. Ser finalista en estas dos categorías tan competitivas demuestra el compromiso de la empresa con la excelencia en todos los aspectos de la experiencia del cliente, desde la oferta gastronómica hasta el ambiente y los servicios.

En ambas categorías, Sky The Lounge se enfrenta a salas VIP de renombre internacional, en su mayoría ubicadas en aeropuertos con un flujo de pasajeros considerablemente superior al de cualquier aeropuerto de una isla del Caribe. Entre los competidores más destacados se encuentran:

Chase Sapphire Lounge by The Club (JP Morgan Chase & Co) – Aeropuerto Internacional de La Guardia

Global Lounge (SSP Malaysia & ARAYA) – Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur

Louis Vuitton Lounge (Dufry Free de Qatar) – Aeropuerto Internacional de Hamad

Plaza Premium Lounge (Plaza Premium Group) – Aeropuerto Internacional de Orlando

Primeclass Pacifico (TAV Operation Services) – Aeropuerto Internacional de Arturo Merino Benítez

«Estamos sumamente emocionados de que Sky The Lounge haya sido seleccionada como finalista en los FAB Awards 2024», comentó Imad Al-Asmar Piñar, Gerente General de Before Boarding.

«Estos reconocimientos son testimonio de nuestro compromiso con la excelencia en la prestación de servicios a nuestros clientes. Nos esforzamos por ofrecer una experiencia de viaje memorable a cada pasajero que visita

nuestras salas VIP, y la selección de Sky The Lounge como finalista en estas prestigiosas categorías es una validación de nuestro trabajo.»

Sky The Lounge: Una experiencia culinaria excepcional

SKY The Lounge, ofrece una experiencia culinaria excepcional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, fruto de la alianza entre Before Boarding y el reconocido chef Erik Malmsten. Destaca por la variedad, frescura y calidad de su menú, que se adapta a distintas preferencias dietéticas. Un servicio rápido y eficiente, sumado a una cálida atmósfera tropical, que garantizan una estancia placentera para pasajeros exigentes.

Acerca de Before Boarding

Before Boarding es una empresa líder en la gestión de salas VIP en aeropuertos de la República Dominicana. Con casi 11 años de experiencia, la empresa opera salas VIP en cuatro de los principales aeropuertos internacionales del país: Las Américas – José Fco. Peña Gómez (Santo Domingo), Cibao (Santiago), Gregorio Luperón (Puerto Plata) y Juan Bosch (Samaná). Before Boarding está comprometida a brindar a sus clientes una experiencia de viaje excepcional, ofreciendo servicios de alta calidad y un ambiente cómodo y relajante.