Pandora se presentó por primera vez en la zona norte del país

Marcelle Cordero

[email protected]

Con el mar como testigo y la identidad dominicana como bandera, la reconocida chef Tita y Revista Pandora celebraron el pasado viernes 4 de abril una velada inolvidable en el restaurante Aguají, ubicado en el exclusivo The Ocean Club, A Luxury Collection Resort. El encuentro, realizado en honor a su participación en la portada de la edición de febrero, se convirtió en un homenaje vibrante a la riqueza cultural y la tradición gastronómica de nuestro país.



Reconocida recientemente en la prestigiosa lista de The Best Chef Awards, donde obtuvo dos cuchillos, Tita ha logrado posicionar su nombre en la escena culinaria internacional sin perder de vista sus raíces. Su propuesta, que fusiona técnica, sensibilidad y un profundo respeto por lo autóctono, ha servido como puente entre la tradición dominicana y el mundo.

Kimberly Castillo, Patricia Atiles, Chef Tita ‘Inés Paéz’, Marcelle Cordero y Santy Domínguez. Maxilaury Ureña, Pamela Vargas, Karina Sánchez y Santy Domínguez. Raysa Perrone, Alejandra Pla, Ronnier Mercado y Patty López.

La cita tuvo lugar en la terraza del restaurante Aguají Alta Cocina Dominicana con huella taína, un espacio que honra los sabores ancestrales y promueve una gastronomía sostenible, basada en productos de cercanía y respeto por la tierra. Con la imponente costa norte como telón de fondo, la velada reunió a un grupo selecto de invitados en un ambiente íntimo y cuidadosamente curado.



Durante la tarde, la chef compartió anécdotas y reflexiones sobre el camino recorrido, reafirmando su compromiso de visibilizar la riqueza de nuestras raíces desde una mirada contemporánea. Sus palabras, tan auténticas como su cocina, resonaron como una declaración de amor al país que la inspira. Tita no solo interpreta los sabores del Caribe, los reimagina con una visión cultural, social y humana que enriquece nuestra identidad y nos proyecta al mundo con orgullo.

Carolina Rodríguez y Lissette Jimenez. . Lía de los Santos, Eferboris Domenech y Carola Ramos. Angelina Rodríguez y Cesar Núñez. Yara Hernández, Ridalbi Mateo y María Irene Sanz.

Con esta celebración, Revista Pandora reafirma su misión de exaltar a las mujeres que transforman realidades con talento, pasión y propósito. Mujeres como la chef Tita, que no sólo deleitan con su arte, sino que también preservan la historia, fortalecen la identidad y abren camino a nuevas generaciones.

El evento contó con el apoyo de marcas aliadas como The Ocean Club Costa Norte, Casa Brugal, Fundación Ima, Raíces y Le Coffre.