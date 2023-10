CZFS forma Gran Lazo Humano por una “Conciencia Rosa”

Santiago de los Caballeros.- Como parte de la campaña “Porque Te Quiero” (PQTQ), impulsada por la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) desde el 2015, más de 800 hombres y mujeres del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM), formaron el Gran Lazo Humano que simboliza la lucha y mensaje de prevención del cáncer de mama.

Este año, “Conciencia Rosa” es el lema de la iniciativa del Eje Salud del Programa de Responsabilidad Social la institución. Entre otras facilidades, PQTQ diseña la logística que les permite a las colaboradoras del Parque, sus familias y las residentes de las comunidades del entorno, realizarse mamografías y sonomamografías, sin necesidad de copago, en el centro de salud MĒDICA.

Previo a la formación del Gran Lazo Humano, Fernando García, Director de Operaciones de la Corporación, instó a las mujeres a no dejarse para después y hacer una pausa a los compromisos para realizar sus chequeos anualmente. “Les motivamos a estar siempre en alerta: que la prisa y el día a día no nos relegue, pues regularmente el cáncer de mama no avisa”, expresó García.

En nombre de MĒDICA, habló la ginecóloga Carola Liranzo, quien afirmó que la campaña “Porque Te Quiero” es una oportunidad de salud para las mujeres de la zona franca. “Es una acción con una incidencia positiva en nuestras familias, pues como estemos emocional y físicamente repercute en el entorno familiar, en la vecindad, en el trabajo”, aseguró.

En su novena edición, “Porque Te Quiero” contó con el respaldo de las empresas: AFP Siembra, AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas, ARS Futuro, ARS Meta Salud, ARS Monumental, ARS Senasa, ARS Primera y Humano Seguros. Como aliados estratégicos: Black Box, AyD Group Services, Alkifiesta, Mota Producciones, Photo Print y A+E Publicidad.