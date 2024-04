Ejecutivos de Grupo Viamar presentaron el vehículo Riddara RD6, el primer pick up eléctrico fabricado por el Grupo Geely, que combina versatilidad y comodidad.



Para la presentación del vehículo, ejecutivos de la marca junto a invitados participaron en el “Riddara Roadtrip 2024”, cuyo punto de partida fue el showroom de Geely en Santo Domingo. Este viaje automovilístico llevó a los participantes desde la ciudad capital hasta la provincia de La Romana, abordo del modelo RD6 de Riddara by Geely.



De acuerdo a ejecutivos de Grupo Viamar, el diseño vanguardista el Riddara RD6 “redefine lo que esperas de una camioneta, que fusiona la robustez característica de este tipo de vehículo con el lujo y la comodidad de una SUV de alta gama”.



Asimismo, dijeron que este modelo se destaca por su diseño innovador y suspensiones independientes, que brindan una conducción cómoda, ágil y estable.



Según explicaron, esta camioneta está equipada con una batería de hasta 86 kWh, lo que garantiza no solo una autonomía de hasta 550 km, sino también “la confianza de que puedes recorrer largas distancias con facilidad”.



Este rango generoso asegura que, ya sea para la rutina diaria o para aventuras más largas, “estarás más que preparado para el camino por delante. Está diseñada pensando en tu tranquilidad”.