Un nuevo ensayo clínico dirigido por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) arrojó que la inmunoterapia por sí sola puede permitir que las personas con cánceres de tumores sólidos deficientes en la reparación de desajustes eviten la cirugía, conserven sus órganos y calidad de vida.



Los resultados del estudio de los oncólogos gastrointestinales Andrea Cercek y Luis Díaz Jr., que fueron presentados en la Reunión Anual de 2025 de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer (AACR) y publicados simultáneamente en The New England Journal of Medicine (NEJM), encontraron que el 80 % de los pacientes no requirieron cirugía, radiación o quimioterapia después de seis meses de tratamiento con inmunoterapia sola.



El ensayo actualizado incluyó a 103 pacientes con cáncer en las etapas 1-3; 49 con cáncer de recto; y 54 con cánceres no rectales, incluyendo gastroesofágico, hepatobiliar, de colon, genitourinario y ginecológico. Durante seis meses, recibió tratamiento con Jemperli (dostarlimab), un inhibidor de PD-1 fabricado por GSK. Los inhibidores de puntos de control actúan ayudando al sistema inmunológico a reconocer y atacar las células cancerosas.



“Este estudio demuestra que la inmunoterapia puede reemplazar la cirugía, la radiación y la quimioterapia para los tumores sólidos deficientes en la reparación de desajustes, lo que podría ayudar a los pacientes a preservar sus órganos y evitar los efectos secundarios severos de la quimioterapia y la radiación”, dijo el doctor Cercek, oncólogo gastrointestinal y codirector del Centro para el Cáncer Colorrectal y Gastrointestinal.



“Preservar la calidad de vida del paciente y lograr resultados positivos en la eliminación del cáncer es el mejor resultado posible. Así los pacientes pueden retomar sus rutinas diarias y su independencia”, agregó.