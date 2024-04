ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago de los Caballeros, RD. – Durante 20 años de servicio en Santiago, New Horizons ha cambiado paradigmas, desarrollando las capacidades de sus alumnos para afrontar el futuro con responsabilidad y sensibilidad. De esta manera celebró su trayectoria, graduando más de 170 egresados que han hecho carrera en prestigiosas universidades del mundo.

En la ceremonia celebrada en la sede cibaeña ubicada en Los Jardines Metropolitanos, su fundadora y directora académica general, Priscilla Comer de Garrido, expresó la gratitud del personal docente y administrativo, al cumplir el propósito de establecerse en la ciudad corazón, ¨tierra de gente solidaria, cariñosa y trabajadora¨.

Comer de Garrido aseguró que los testimonios de su amplia comunidad de egresados y sus progenitores, han sido la principal retribución al legado construido en las últimas dos décadas. Por tal razón, los presentes fueron testigos de la experiencia educativa contada por los egresados Rachel Fleites, graduada de Neuroscience en Loyola University y Lester Henderson Núñez, graduado del Bachelor in Business Administration, con Minor en Entrepreneurship de Bentley University.

La directora académica del campus Santiago, Irka Taveras,resaltó que el verdadero espíritu humano se determina por los valores morales, la responsabilidad de sus actos y la contribución a su entorno social”. Además, destacó la visión del centro para mantenerse a la vanguardia no sólo en infraestructura, sino en la adquisición de recursos tecnológicos de última generación a disposición de sus alumnos y personal docente.

El ambiente de celebración por el aniversario del colegio, también sirvió de escenario para la distinción de varios colaboradores del centro y, además, para la proyección de un audiovisual cuyas imágenes reflejaron la trayectoria del colegio y sus raíces en la ciudad de Santiago. La pieza mostró espacios emblemáticos de la ciudad y sus habitantes, exponiendo la conexión de la institución educativa con la riqueza cultural de la capital del Cibao.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del director general, Fauntly Garrido. «Si bien hoy Santiago tiene alrededor de 260 empresas exportadoras, ese número casi que duplica el existente en 2004 y, evidentemente, New Horizons ha contribuido y continuará impactando sobre esta realidad». Señaló que no es coincidencia que en las aulas de New Horizonstengan más de 15 nacionalidades desde Europa, Asia, hasta la totalidad del continente americano, y que sus egresados se estén formando precisamente en las mejores universidades del mundo.

Un ambiente cálido y familiar se vivió durante el evento, que incluyó música en vivo para recibir a los invitados, y también al finalizar la parte protocolar, dando paso a la actividad de celebración.

Sobre New Horizons

Fundado en 1977 en Santo Domingo. Acogió la excelencia académica como su principal estandarte, junto con una filosofía basada en la flexibilidad, perseverancia e innovación; Impulsando a sus alumnos a descubrir sus intereses y proporcionándoles las herramientas para desarrollas sus capacidades a través de diferentes materias electivas, clubes, deportes y certificaciones.

New Horizons expandió su visión y en 2003 se convierte en el único colegio en el país con dos sedes, inaugurando la segunda en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La institución cuenta con la acreditación internacional de New England Association of Schools and Colleges, la más antigua asociación de acreditación de los Estados Unidos certificadora de centros de calidad en más de 65 países, incluyendo en las universidades Yale, Boston University, Harvard y el Massachussets Institute of Technology.