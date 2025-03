Porcellana by Bellaterra celebró su inauguración en Santo Domingo, un reflejo de su compromiso continuo con la calidad y la satisfacción del cliente.



Edwin Cáceres, CEO de Porcellana en sus palabras saludó a los invitados y agradeció la presencia y el apoyo de sus colaboradores, y destacó la importancia de este nuevo emprendimiento.



“Esta tienda no es solo un espacio comercial, sino un lugar de aprendizaje y crecimiento, ya que Bellaterra se ha comprometido con la educación de jóvenes talentos en áreas como arquitectura y diseño de interiores, mediante alianzas con universidades y escuelas de diseño para fomentar el desarrollo profesional y creativo de la próxima generación”, manifestó Edwin Cáceres.



En ese sentido, indicó que el showroom de Porcellana by Bellaterra está diseñado para brindar una experiencia única a sus clientes, al ofrecer marcas exclusivas en un entorno inspirador con diferentes ambientes para explorar y elegir productos. También, cuenta con asesoría especializada y un almacén para la entrega inmediata de las compras.



Asimismo, dijo que la tienda se especializa en porcelanatos, cerámicas, mármoles, baños, cocinas y materiales de terminación, entre otros.