El glamour y la elegancia se hicieron presentes en los Themag Awards 2024 con su gran gala en la que se reconoció lo mejor del turismo y la hospitalidad de la región este del país.



Betina Rey, directora general del Grupo de Medios Network Plus, destacó que “estos premios no solo representan logros individuales, sino también son el reflejo de un compromiso colectivo, con la excelencia y la innovación. Hoy celebramos que nuestra región se destaque en el panorama turístico, con lo cual construiremos juntos, no solo destinos excepcionales, sino también recuerdos imborrables para quienes nos visitan”.



En el evento realizado en el hotel Iberostar Grand Bávaro Resort de Punta Cana fueron reconocidos Hyatt Ziva y Zilara at Cap Cana, Hilton La Romana All Inclusive Resort, Fundación Cap Cana, Fundación Grupo Puntacana, Playa Hotels & Resorts y el Banco de Reservas.



Tambien fueron reconocidos Scape Park at Cap Cana y Amstar DMC, Ciudad Destino Cap Cana, Corales Golf Course, Noah Restaurante Bávaro, The Larimar Spa at Hyatt Cap Cana, Dreams Flora Resorts & Spa, Meliá Caribe Beach Punta Cana, The Blind Butcher by Hyatt Cap Cana en diferentes categorías.