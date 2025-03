ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, R.D. – En una mañana llena de energía y bienestar, Sportline y ZTEK celebraron el lanzamiento oficial de las nuevas colecciones Power y Energy con un exclusivo Yoga Brunch en el moderno Hotel Aloft Piantini.

ZTEK, marca reconocida por su enfoque en el rendimiento, accesibilidad y diseño, presentó estas colecciones diseñadas para personas que viven el movimiento como un estilo de vida. “Con nuestras colecciones Power y Energy buscamos inspirar y empoderar a cada persona a través de prendas versátiles, cómodas y pensadas para un estilo de vida activo y auténtico”, expresó Patricia Alix, Directora General de las marcas Sportline, Nike, Sportline Kids y Kicks.

El evento reunió a destacadas figuras del mundo del fitness, la moda y el bienestar, como Karina Fabián, Pamela Abreu, Viena Hernández, Jessica Klemps y Cristina Suárez, quienes disfrutaron de una clase de yoga y un brunch saludable en un ambiente vibrante y cargado de buena energía.

Las nuevas colecciones Power y Energy de ZTEK reflejan su espíritu dinámico, con piezas funcionales, estilizadas y perfectas tanto para entrenar como para el uso diario.

La experiencia contó con el respaldo de marcas aliadas como Cavalier de Farah Group, La Caja Rosa, Midas, Love is in the Hair, Atomica, Pirulin, Helados Valentino, K18, MariDem, Zarek, Saka y Borasol, quienes aportaron un toque único a este evento inolvidable.

La línea ZTEK ya está disponible en todas las tiendas Sportline, reafirmando su compromiso de ofrecer productos innovadores que promueven un estilo de vida saludable, activo y con mucha actitud.