La presentadora Tamara Martínez y su pareja sentimental, el abogado Emilio López, reciben críticas en las redes sociales luego que la primera difundiera una falsa denuncia de agresión por parte de su pareja, que posteriormente desmintió y calificó de «experimento social».

Inicialmente, Tamara Martínez compartió un video mostrando aparentes moretones en sus piernas. Asimismo, en el audiovisual, la presentadora alega que su pareja la agredió, mientras le pide que abandone su casa.

En otro texto, posteriormente eliminado, la conductora de «Los Dueños del Circo» escribió: «Durante mucho tiempo callé, dije las cosas a poco, pero ya se acabó, ya voy a decir quién es quién, con pruebas, aunque me perjudiquen, pero si no piensas en mí, ¿Por qué pensar en ti? Empezamos normal…».

El video se hizo viral en las redes sociales. Pero posteriormente, la presentadora desmintió la información y afirmó que se trataba de un «experimento social».

Finalmente, compartió otro video donde se muestra que estaban grabando un experimento y los errores que cometió mientras lo hacía, por lo que decidió grabarlo nuevamente.

Castigan a Tamara Martínez

Esto despertó criticas en contra de Tamara Martínez y su pareja. Muchos fanáticos calificaron la acción como una «ridiculez». Asimismo, condenaron este tipo de «experimentos» en un país donde, en el primer trimestre del año, se consumaron 25 feminicidios, con casos terribles como el de Chantal Jiménez, por contar uno de los más recientes y mediáticos.

«Creo y entiendo que en estos tiempos y como esta el feminicidio no se deberia coger esto de relajo. Todo lo contrario seria mejor crear conciencia ya que hay tantas victims tanto hombres como mujeres». «Como es posible! Deberían de meterlos preso a los dos». «Mija no sea ridícula, Que con todo no se relaja. En RD matan mujeres diariamente y tú vienes a querer pasarte de payasa» fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la propia Tamara Martínez en su cuenta en Instagram.